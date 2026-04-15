Mujeres que Inspiran Mujeres: voces que transforman

Hay historias que comienzan en lo cotidiano y terminan por transformar su entorno. No siempre parten de grandes escenarios; muchas nacen en decisiones silenciosas que, con el tiempo, modifican realidades completas. Bajo esa premisa, Mujeres que Inspiran Mujeres, iniciativa de Excélsior y RSVP, se ha consolidado como un espacio donde esas trayectorias no sólo se reconocen, también se conectan.

Desde su origen en 2023, este encuentro ha reunido a mujeres que han hecho del liderazgo una herramienta de impacto. En aquella primera edición, perfiles como el de la académica María Amparo Casar o la emprendedora Floretta Mayerson marcaron la pauta: visibilizar historias que no sólo destacan, sino que inciden.

Mujeres que inspiran mujeres Excélsior

Para 2024, la iniciativa amplió su alcance y diversidad. Nombres como la cineasta Lila Avilés, la clavadista olímpica Tatiana Ortiz Monasterio o la especialista en sostenibilidad Isabel Studer reflejaron que el impacto femenino no responde a una sola industria, sino a múltiples formas de construir país.

El encuentro reunió a más de 200 mujeres en una jornada que puso sobre la mesa el valor de la sororidad como motor de cambio. Un año después, en 2025, las historias comenzaron a profundizar en territorios más complejos.

Proyectos como La Cana, impulsado por Daniela Ancira, Raquel Aguirre, Wendy Balcázar y Mercedes Becker, evidenciaron cómo la reinserción social puede construirse desde oportunidades reales.

A ellas se sumaron voces como la de la activista Kenya Cuevas, quien ha colocado en la agenda pública los derechos de las mujeres trans; la periodista Bárbara Anderson, que ha visibilizado la inclusión de personas con discapacidad; y Marcelina Bautista, referente en la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar en México.

Mujeres que inspiran mujeres Excélsior

En paralelo, liderazgos del ámbito empresarial y estratégico también tomaron relevancia. Figuras como Elena Alti, desde la construcción de marca y experiencia de cliente; Giselle Perezblas, en la comunicación política global; o Carla Juan Chelala, transformando la narrativa de la banca en México, demostraron que el impacto también se construye desde la toma de decisiones.

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Lo que une a estas trayectorias no es el punto de partida, sino la capacidad de convertir la experiencia en acción. Algunas han decidido intervenir donde más duele: en la violencia, la desigualdad o los sistemas que excluyen. Otras han transformado industrias completas o resignificado etapas de vida para convertirlas en plataformas de impacto. En todos los casos, hay una constante y es el paso de lo individual a lo colectivo.

2026: nuevas voces, nuevas formas de impacto

Este 2026, Mujeres que Inspiran Mujeres celebra su cuarta edición con una evolución que acompaña su consolidación y abre un nuevo capítulo desde un espacio emblemático de la ciudad, el Parque Aztlán, como sede de este encuentro.

Aztlán Excélsior

En esta nueva etapa, la iniciativa presenta a una generación de galardonadas que continúan ampliando la conversación desde distintos frentes.

Entre ellas, María Elena Torruco, quien desde la gastronomía ha convertido la mesa en un espacio de encuentro y memoria; Sissi Cancino, fundadora de Moders, que ha llevado la maternidad hacia una plataforma de impacto; y Eva Vale, artista plástica que construye desde la libertad y la identidad.

También destacan Nallely Arenas y Perla Acosta, integrantes de Más Sueños A.C., quienes trabajan por la infancia; así como Mercedes Llamas y Maite Llamas, fundadoras de Centro Restart, enfocadas en procesos de reconstrucción personal.

En el ámbito social, Saskia Niño de Rivera ha impulsado una conversación urgente sobre el sistema penitenciario y la reinserción social; mientras que Catherine Reuben, desde Coca-Cola FEMSA, y Areli Díaz, desde la industria farmacéutica, inciden en la construcción de entornos más responsables y enfocados en la salud femenina.

El liderazgo corporativo también se hace presente con figuras como Stella Li, quien ha marcado una nueva ruta en la industria automotriz desde BYD, y Tamara Caballero, al frente de Banco Multiva, consolidando una visión estratégica desde el sector financiero.

Cada una de estas historias confirma que el liderazgo femenino no es homogéneo, sino que se construye desde la experiencia, la disciplina y la decisión de actuar.

Más que un reconocimiento, Mujeres que Inspiran Mujeres es un registro vivo de cómo evoluciona el liderazgo femenino en México. Un espacio donde las historias no sólo se cuentan, sino que encuentran eco, se replican y abren camino para otras.

Porque el liderazgo femenino en México no es una tendencia, sino una fuerza que está redefiniendo industrias, rompiendo inercias y abriendo camino para otras. Mujeres que Inspiran Mujeres 2026 es más que un reconocimiento, es una iniciativa donde las historias se amplifican, el impacto se comparte y el futuro comienza a tomar forma.

Conoce su labor y enfoque que inspira en el suplemento que se publica este jueves y sigue la cobertura especial este 23 de abril en las plataformas digitales de Excélsior y RSVP, y descubre por qué estas mujeres están transformando el presente y construyendo el futuro