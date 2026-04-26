FOTOS: Así se vivió la cuarta edición de 'Mujeres que inspiran Mujeres'

No siempre hay micrófonos cuando algo importante comienza a transformarse. A veces el cambio arranca en conversaciones pequeñas, en decisiones íntimas o en apuestas que nadie ve venir. Y, sin embargo, con el tiempo, ese movimiento termina por alterar estructuras enteras.

Eso fue lo que quedó flotando en el aire durante el encuentro Mujeres que inspiran Mujeres que reunió a varias de ellas de distintos ámbitos: liderazgos que no responden a una sola forma, ni a un solo discurso, pero que comparten una misma urgencia por intervenir la realidad.

Desde el inicio, el mensaje fue claro: reconocer no solo trayectorias visibles, sino también procesos largos, silenciosos y, muchas veces, incómodos. Porque si algo atraviesa estas historias es la insistencia.

Hay quienes lo hacen desde estructuras tradicionales, escalando dentro de industrias donde todavía hay techos que no terminan de romperse. Otras, en cambio, han optado por abrir caminos propios, incluso cuando eso implica empezar desde cero.

Uno de los puntos que más resonó fue la idea de que el liderazgo femenino no avanza en solitario. Cada paso, cada logro, parece estar sostenido por redes —visibles o no— que empujan en conjunto.

Pero no todo fue celebración. También hubo espacio para poner sobre la mesa temas que históricamente han sido minimizados o directamente ignorados. La salud de las mujeres, por ejemplo, sigue cargando con estigmas que afectan tanto el acceso a información como a atención adecuada. Hablar de ello en un escenario público no solo visibiliza, también incomoda… y eso, en muchos casos, es el primer paso para cambiar algo.

Lo mismo ocurre con temas sociales más complejos, como la violencia, la desigualdad o la falta de oportunidades en ciertos contextos. Hay liderazgos que no buscan aplausos, sino abrir conversaciones difíciles, incluso cuando eso implica confrontar al sistema. Cambiar desde lo cercano

No todas las transformaciones nacen en grandes instituciones. Algunas de las más profundas ocurren en espacios mucho más cercanos: comunidades, familias, entornos educativos.

Ahí, el impacto no siempre se mide en cifras, sino en historias concretas. Niñas que encuentran referentes, jóvenes que acceden a oportunidades o personas que, por primera vez, logran nombrar lo que les pasa.

También se habló de un fenómeno cada vez más presente: el aislamiento en la era digital. Un problema que no siempre es visible, pero que está redefiniendo la forma en que niños y adolescentes se relacionan con el mundo. En ese terreno, el acompañamiento se vuelve clave. No solo desde la tecnología, sino desde lo humano.

Uno de los momentos más reveladores fue cuando la conversación giró hacia aquello que casi nunca se reconoce como liderazgo: el trabajo de cuidado.

Sostener una familia, acompañar procesos emocionales o garantizar el bienestar de otros sigue siendo una labor invisibilizada, pese a su impacto directo en la sociedad.

Sin embargo, cada vez hay más voces que insisten en nombrarlo como lo que es: una forma de economía, una estructura que permite que todo lo demás funcione.