Cancha violeta: jugada para transformar la historia

En una cancha de Ecatepec, el ruido no siempre es de balones. A veces es de historias que nadie quiere contar, pero que están ahí, corriendo al mismo ritmo que un partido.

Perla Acosta y Nallely Arenas no llegaron a enseñar a jugar fútbol. Venían de años trabajando con mujeres, niñas y comunidades atravesadas por la violencia, con acompañamiento psicológico, jurídico y social. Su idea era clara: si la violencia está en todos lados, también tienen que existir espacios para atenderla donde la gente vive. Y la cancha fue ese lugar.

Al inicio fue un torneo. Equipos de mujeres que se reunían para jugar, competir y pasar el tiempo. Pero en medio del juego comenzaron a aparecer otras cosas. Conversaciones, silencios, señales de alerta.

Ahí entendieron que el juego estaba abriendo algo más. Mientras el balón iba y venía, también lo hacían las historias. Algunas se decían en voz baja.

Otras no se decían, pero estaban ahí. Y en medio de ese ambiente, comenzaron a intervenir.

Perla Acosta es integrante de Más Sueños A.C. Milton Henestrosa

Psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas empezaron a estar presentes en la cancha. No como observadoras, sino como parte del entorno: en las gradas, en los márgenes del juego. Se jugaba, se acompañaba. Se entrenaba, se escuchaba. Se corría detrás del balón y también se detectaban señales de violencia que de otra manera no habrían salido a la superficie.

Así empezó a tomar forma Cancha Violeta. La iniciativa ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Desde ahí se ha puesto la mirada en esta cancha, donde el deporte se cruza con la prevención de la violencia y la reconstrucción del tejido social.

Deja de ser sólo un lugar de competencia y se convierte en un punto de encuentro para mujeres, niñas, niños y adolescentes que, en otros contextos, no tendrían un espacio seguro para estar.

Ahí, el acompañamiento no interrumpe el juego. Se integra. Unas juegan, otras cuidan a las infancias. Se arma el partido y también se está pendiente de lo que ocurre fuera del marcador. La dinámica permite que la intervención ocurra sin romper el flujo de la actividad, pero con la atención puesta en lo importante.

En ese movimiento constante aparecen las alertas. Mujeres que comienzan a reconocer situaciones que habían normalizado. Niñas y adolescentes que encuentran, quizá por primera vez, un espacio donde pueden hablar sin miedo a ser ignoradas o desestimadas.

Nallely Arenas es integrante de Más Sueños A.C. Milton Henestrosa

Perla y Nallely lo dicen desde la experiencia: no basta con que la violencia exista y se nombre. Hace falta un lugar donde pueda ser vista a tiempo, donde alguien esté ahí para intervenir antes de que escale. Y ese lugar, en su caso, es la cancha.

Hablan de futbol social, una forma de entender el juego más allá de la competencia. No se trata solo de ganar partidos, sino de abrir espacios donde se construye comunidad y se acompaña la vida cotidiana. En un país que se prepara para recibir el Mundial, ellas miran otra cancha: la que no aparece en las pantallas, pero donde el fútbol ya está cumpliendo otra función, más cercana, más urgente.

El impacto se empieza a ver en lo cotidiano. Mujeres que antes no participaban, ahora forman parte de equipos. Niñas que no tenían espacios seguros, ahora esperan el momento de volver a jugar. Familias que no tenían acceso a acompañamiento, ahora lo encuentran en el mismo sitio donde conviven.

En un contexto como Ecatepec, donde la violencia se cruza con la vida diaria, Cancha Violeta no funciona como un proyecto aislado. Lo hace como una intervención que entra al territorio sin separarse de él. Que no busca imponer, sino acompañar. Que no sustituye, pero sí cubre los vacíos que otros espacios han dejado.

Y en medio de todo eso, el juego sigue. Pero ya no es sólo un juego: es un intento por cambiar historias.

Mujeres que inspiran mujeres 2026

Mujeres que inspiran mujeres 2026 Milton Henestrosa

Perla Acosta y Nallely Arenas son dos de las 12 mujeres galardonadas en la edición 2026 de Mujeres que Inspiran Mujeres, iniciativa de Excélsior y RSVP. Te invitamos a conocer -en esta cuarta edición- la trayectoria de estas mujeres que transforman: