Cepeda y De la Espriella aceptan debatir antes del balotaje en Colombia

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella confirmaron su disposición para participar en un debate presidencial antes de la segunda vuelta electoral del 21 de junio en Colombia, una elección que enfrenta dos proyectos políticos antagónicos y que se desarrolla en medio de una creciente polarización, preocupaciones por la seguridad y una compleja situación económica.

La convocatoria surge apenas un día después de la primera vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo el 43.7% de los votos frente al 40.9% alcanzado por Iván Cepeda, según los resultados preliminares difundidos por las autoridades electorales.

¿Por qué es importante que debatan Cepeda y De la Espriella?

El eventual encuentro representa el primer gran punto de inflexión de la campaña rumbo al balotaje. Ambos candidatos buscan conquistar a los votantes de centro y a quienes se abstuvieron de participar en la primera vuelta.

Cepeda lanzó públicamente la invitación a debatir mediante un mensaje en la red social X.

Emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", escribió el senador izquierdista.

La respuesta del abogado barranquillero fue inmediata.

Que los medios de comunicación fijen fecha y hora", contestó De la Espriella, quien además exigió que su rival reconozca los resultados preliminares antes del encuentro.

La relevancia del debate radica en que durante la campaña de primera vuelta ambos evitaron coincidir en escenarios de confrontación directa. Cepeda rechazó participar en varios encuentros argumentando que buscaba evitar ataques personales y la llamada "cultura del espectáculo" en la política. Por su parte, De la Espriella se ausentó de algunos de los principales debates alegando que no asistiría si el candidato oficialista no participaba.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella confirmaron un debate. AFP y datos de IA

Colombia dividida entre dos visiones opuestas

La segunda vuelta presidencial de Colombia enfrentará dos modelos políticos claramente diferenciados.

Por un lado, Iván Cepeda, senador de izquierda de 63 años, busca dar continuidad a buena parte de las políticas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Su propuesta se centra en la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de programas sociales, la ampliación de apoyos económicos para sectores vulnerables y la profundización de reformas estructurales.

Por otro, Abelardo de la Espriella, abogado y empresario de 47 años, se presenta como un "outsider" político. Su campaña ha estado marcada por propuestas de seguridad más agresivas, reducción del tamaño del Estado, fortalecimiento del sector privado y reactivación de la industria petrolera y de hidrocarburos.

La elección ocurre además en un contexto especialmente delicado para Colombia, marcado por el recrudecimiento de la violencia asociada a grupos armados ilegales y por un ambiente político altamente polarizado.

¿Qué proponen los candidatos sobre seguridad?

La seguridad se ha convertido en el tema dominante de la campaña.

De la Espriella plantea una estrategia de "mano dura" contra organizaciones criminales, propone la construcción de megacárceles y ha sido comparado por algunos analistas con el modelo impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Su candidatura capitaliza el descontento de una parte del electorado con la política de "Paz Total" promovida por el gobierno de Gustavo Petro, iniciativa que buscó negociar simultáneamente con diversos grupos armados sin alcanzar resultados definitivos.

Cepeda, en cambio, sostiene que la solución pasa por mantener mecanismos de diálogo para reducir la violencia, aunque también promete fortalecer la presencia estatal en las regiones más afectadas por el conflicto.

¿Cómo reaccionaron los mercados financieros?

La victoria parcial de De la Espriella en la primera vuelta fue recibida positivamente por los mercados.

El peso colombiano registró una fuerte apreciación frente al dólar durante las primeras horas posteriores a la elección, mientras que el índice bursátil MSCI COLCAP mostró importantes ganancias.

Analistas económicos atribuyen la reacción favorable a las propuestas del candidato de derecha relacionadas con la reactivación del sector energético, la promoción de inversiones privadas y una visión más favorable hacia la explotación de hidrocarburos.

En contraste, Cepeda mantiene la posición de restringir nuevas exploraciones petroleras y aumentar la participación estatal en programas de redistribución social.

Los votos que definirán la elección

Con una participación cercana al 58% del censo electoral, millones de ciudadanos que no acudieron a las urnas podrían resultar decisivos en la segunda vuelta.

Además, los apoyos de sectores de centro y de los candidatos eliminados se convertirán en piezas fundamentales durante las próximas semanas.

La senadora Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe ya expresaron su respaldo a De la Espriella, mientras que Cepeda buscará consolidar una coalición amplia de fuerzas progresistas, movimientos sociales, comunidades indígenas y organizaciones afines al proyecto político iniciado por Gustavo Petro.

Lo que sigue

La atención política de Colombia se concentrará ahora en tres factores clave:

La realización del debate entre los dos candidatos.

La realización del debate entre los dos candidatos. La validación definitiva de los resultados electorales mediante el escrutinio oficial.

La capacidad de cada campaña para movilizar nuevos votantes antes del 21 de junio.

Con menos de tres semanas por delante, Colombia entra en una de las campañas de segunda vuelta más disputadas de su historia reciente, en una elección que definirá el rumbo político, económico y de seguridad del país para los próximos años.