Mujeres que inspiran mujeres, cuarta edición: Voces que transforman

Hay historias que comienzan en lo cotidiano y terminan por transformar su entorno.

Este suplemento reúne trayectorias que, desde distintos frentes, comparten una misma raíz: la decisión de actuar.

Desde la mesa entendida como espacio de encuentro y memoria, hasta la maternidad convertida en una plataforma de impacto; del arte que se construye desde la libertad, a las canchas que dejan de ser sólo juego para convertirse en redes de acompañamiento.

Aquí también están quienes han decidido intervenir donde más duele: en la salud, en la infancia, en los sistemas que fallan y en las conversaciones que muchos evitan.

Son mujeres que han llevado su trabajo más allá de lo individual, que han transformado su experiencia en herramientas para otros: ya sea impulsando el acceso a la salud, enfrentando la dependencia digital, promoviendo la reinserción social o tomando decisiones que inciden diversos sectores.

Estas historias dibujan el esfuerzo sostenido, la disciplina y la capacidad de construir, incluso en contextos adversos. Mujeres que Inspiran Mujeres, iniciativa de Excélsior y RSVP, invita a conocer -en su cuarta edición- la trayectoria de las 12 galardonadas de 2026.

CONSULTA AQUÍ EL SUPLEMENTO MUJERES QUE INSPIRAN MUJERES