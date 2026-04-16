Catherine Reuben, en el centro de las decisiones de Coca-Cola FEMSA

En un entorno donde la alta dirección aún presenta brechas de género, Catherine Reuben se ha consolidado como una de las voces que influyen en la estrategia y la relación institucional en una de las empresas más relevantes a nivel mundial.

Desde 2023, como vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA, encabeza la comunicación, la relación con gobiernos y reguladores, así como la agenda de sostenibilidad en los mercados de América Latina.

Su gestión se basa en la colaboración, el análisis informado y la creación de valor a largo plazo, impactando tanto en los resultados como en el entorno social donde opera la compañía.

Bajo su dirección, la embotelladora más grande del mundo alcanzó una puntuación histórica de 81 puntos en el Global Corporate Sustainability Assessment y consolidó, por sexto año consecutivo, su presencia en el Sustainability Yearbook.

Busco priorizar los temas en el ámbito laboral y, al mismo tiempo, asegurarme detener espacios personales que me ayuden a recargar para poder estar al 100%”.

Además, es una impulsora clave de iniciativas comunitarias enfocadas en la seguridad hídrica, acceso al agua, saneamiento e higiene.

Como la primera mujer en integrar el Senior Leadership Team de Coca‑Cola FEMSA, redefinió la manera de ejercer la alta dirección desde la coherencia entre propósito, impacto social y resultados de negocio.

En entrevista, subrayó que la incorporación de más talento femenino en posiciones clave responde también a una lógica de negocio..

Poder tener mujeres en puestos de liderazgo va a llevar a que la compañía pueda tomar mejores decisiones, decisiones más robustas, porque puede reflejar cómo es la sociedad en la cual vivimos”, expresó.

El camino hacia los espacios clave Catherine Reuben ha ocupado posiciones estratégicas en Centroamérica y México, situación que le ha permitido desarrollar la relación con autoridades y actores fundamentales en diversos contextos.

Se desempeñó como directora ejecutiva de la American Chamber of Commerce de Costa Rica, donde impulsó el vínculo entre el sector privado y las instituciones públicas. Además, formó parte del Investment Promotion Agency de dicho país, enfocado en la atracción de inversión extranjera.

Con formación en economía, administración y finanzas, y especialización en sostenibilidad por el Massachusetts Institute of Technology, su trayectoria consolida su perfil en la alta dirección y refleja el avance de las mujeres en los espacios donde hoy se toman decisiones que impactan al mundo.

Mujeres que inspiran mujeres 2026

Mujeres que inspiran mujeres 2026 Milton Henestrosa

Catherine Reuben es una de las 12 mujeres galardonadas en la edición 2026 de Mujeres que Inspiran Mujeres, iniciativa de Excélsior y RSVP. Te invitamos a conocer -en esta cuarta edición- la trayectoria de estas mujeres que transforman: