Quitan color morado a vialidad en CDMX tras polémica; regresa el amarillo

La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) salió a aclarar que el Gobierno de la Ciudad de México no tiene ninguna instrucción, programa o política para cambiar de manera general los colores de la infraestructura pública de la capital.

Amarillo vial

Criterios de seguridad vial establecidos

La dependencia explicó que el caso que recientemente generó polémica se debió a trabajos de mantenimiento realizados por una empresa contratista en un tramo específico de infraestructura vial. Tras supervisar la obra, las autoridades detectaron que la intervención no cumplía completamente con los criterios técnicos y de seguridad vial establecidos, por lo que se ordenó hacer las correcciones necesarias conforme a la normatividad vigente.

Entre las reglas que deben cumplirse se encuentra la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022, que define los lineamientos oficiales para la señalización y los dispositivos de seguridad en vialidades.

Objetivo: garantizar seguridad vial de usuarios

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México fue publicado el “Programa Integral de Seguridad Vial” (PISVI) para la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro

SOBSE destacó que las labores de conservación y mantenimiento tienen como objetivo mantener en buen estado la infraestructura de la ciudad, garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de las obras. Además, recordó que todos los trabajos realizados por empresas contratadas están sujetos a supervisión técnica permanente.

Finalmente, la dependencia insistió en que se trató de un caso aislado relacionado con una obra específica de mantenimiento y no de una decisión del Gobierno capitalino para modificar los colores de la infraestructura pública en toda la ciudad.