María Elena Torruco: Anfitriona de la mexicanidad

Entender que sentarse a la mesa es más que compartir alimentos, es crear conexiones, es estrechar lazos y generar memorias, se convirtió en el motor principal para que María Elena Torruco escribiera su primer libro: Bienvenidos a mi mesa, en el que habla de etiqueta, cultura, protocolo, recetas y tradiciones mexicanas, pero, además, “de esos saberes que son de la familia y que se heredan de generación en generación, sobre todo, en México. Me siento muy honrada y orgullosa de poder transmitirlos, no nada más a mi país, sino a todo el mundo”, apunta.

Sus estudios en Licenciatura en Gastronomía en la Escuela Panamericana de Hotelería-Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas, así como especializarse en L’École Ritz Escoffier del Hotel Ritz de París a través de cursos en cocina mediterránea, repostería francesa, chocolatería, panadería y arreglos florales; más sus años en la academia como directora de gastronomía y proyectos especiales en su Alma Mater, le dieron las herramientas para ingresar al mundo editorial por la puerta grande.

Bienvenidos a mi mesa ha tenido varios reconocimientos, lo cual me enorgullece muchísimo: dos Gourmand World Cookbook Awards como Best Acknowledgements in the World y Best Fund Raising Cookbook of the World, porque las utilidades son donadas a El Espacio de Michelle – fundación que apoya y acompaña a niños y adolescentes con síndrome de Down­–, y también tuvimos Excelencias Gastronómicas en el marco de Fitur, estos premios me enorgullecen profundamente, porque más que sentirlos personales son en nombre de mi equipo y de mi país”, dice con esa gran sonrisa que la caracteriza.

María Elena Torruco es una de las galardonadas de la edición 2026 de Mujeres que Inspiran Mujeres. Milton Henestrosa Landeros

Agradecida con su equipo editorial integrado por el fotógrafo Ignacio Urquiza, la editora Adriana Sánchez Mejorada, la productora Mónica Moreno, la estilista de alimentos y revisión de recetas, Laura Cordera, la escritora Laura Esquivel, quien le hizo el prólogo, y su mamá, Gloria Garza de Torruco, quien fue la curadora de armonía creativa y emocional, además de ser su gran ejemplo.

Admiro a muchas mujeres que tienen trayectorias muy importantes, pero la que más ha marcado mi vida es mi mamá, porque tiene esa facilidad de combinar dulzura y fortaleza que son cualidades muy importantes, y es muy prudente. Mi mamá brilla con una luz muy bonita y me encanta saber que la tengo de referencia, así como también a las mujeres de mi familia, a mis cuñadas y a mi hermana”.

Si bien, su labor ha sido reconocida, para ella el éxito no radica en los premios. “El éxito es una enseñanza que he tenido la fortuna de recibir de mi suegro y de mi familia, y radica en cómo te ve la gente, en los amigos que tienes, en tus relaciones familiares, en la luz que dejas cuando te vas”.

Es por eso que su consejo para todas las mujeres es “que confíen en sí mismas, que se preparen, y algo que me parece importantísimo destacar es que se rodeen de un gran equipo, porque hacer trabajo en equipo suma. Si cada quien da un 120 o 200%, como fue el caso de Bienvenidos a mi mesa, el resultado es extraordinario; y otra cosa muy importante es que tengamos la humildad de saber que siempre podemos aprender de todo mundo, de la gente de junto, porque de eso podemos crecer como persona”.

Escuchar a mi país aplaudido en un escenario internacional ha sido algo que me ha generado mucho orgullo.”

Mujeres que inspiran mujeres 2026

Mujeres que inspiran mujeres 2026 Milton Henestrosa

María Elena Torruco es una de las 12 mujeres galardonadas en la edición 2026 de Mujeres que Inspiran Mujeres, iniciativa de Excélsior y RSVP, te invitamos a conocer -en esta cuarta edición- la trayectoria de estas mujeres que transforman:

RLO