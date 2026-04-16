Eva Vale: Sentimiento de libertad

Su trayectoria ha ido creciendo como un bambú: sano, vital y de manera ascendente, pero llegar alto no es fácil, hay que saber ver el mundo desde arriba con los ojos de la empatía, la gratitud y el entendimiento de ayudar a otros a nutrir sus raíces, su fortaleza.

“Desde que era niña, la curiosidad nunca me ha abandonado, al contrario, se ha convertido en mi mejor amiga. En los albores de mi vida entendí que no esperaban gran cosa de mí; me imaginaban entreteniendo cenas, de compras, siendo la esposa de, pero eso no me derrotó fue lo que me dio la libertad para ser yo misma, para elegir mi camino”, confiesa Eva Vale.

Primero empezó a cursar Economía en la Ibero, pero luego, alguien le dijo que para ser exitosa tenía que dedicarse a una actividad que le gustara, que realizara con cierta facilidad.

“Juegas como Perseo cuando fue enviado a matar a Medusa, con ayuda de Atenea, quien le dio un escudo para usarlo como espejo y conseguir su cabeza, la cual seguía teniendo el poder de petrificar con la mirada, poder que usó como arma. Era algo casi imposible de lograr, pero, si te la juegas, el universo coopera y conspira a tu favor, te pone más de la mitad para hacer realidad lo que te propones, ¡te lo juro!”, continúa la egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda.

Yo me la jugué y aquí estoy, amo dibujar y pintar porque genero submundos, pero no estoy sola, existe mi esposa y manager, Lucila García Lourdes, con quien tengo un nivel de mancuerna único. Para nosotras, el arte es lo más costoso del mundo, es la fragilidad del ser humano que no es replicable, pero habita en un lienzo. Esa filosofía me ha llevado a ser una nubecita feliz, y espero que así continúe: han respetado que sea mujer, que sea gay, artista, y ahí he coincidido con otras personas y marcas, que me apoyan y valoran mis proyectos, mi aportación, pero sé que soy privilegiada, es una realidad que no experimenta la mayoría”.

Eva Vale es una de las galardonadas en la edición 2026 de Mujeres Que Inspiran Mujeres. Milton Henestrosa Landeros

Para Eva no existe la creatividad sin incomodidad, porque así es como generamos algo mejor, asimismo, reconoce que “el feminismo se ha convertido en una palabra muy compleja de usar, porque las definiciones dependen de cada historia, de cada persona, de lo que hemos vivido, hay múltiples versiones y posibilidades, todas son válidas, por eso me parece difícil poder autoetiquetarme como feminista o no. Creo en la equidad, los hombres son una parte importante de nuestra sociedad, tenemos hermanos, tíos, mejores amigos, que son valiosos en nuestra vida, entonces, yo veo lo positivo, no la oscuridad, sino esa luz que suma ambas partes, porque, bendito, no siento ira”.

Si piensas constantemente en el futuro, no dejas que te sorprenda el presente. Dicen los egipcios que, al trascender, nos vamos a preguntar dos cosas: ¿encontraste la alegría de vivir?, ¿tu vida le trajo alegría a otras más.”

Mujeres que inspiran mujeres 2026

Mujeres que inspiran mujeres 2026 Milton Henestrosa

Eva Vale es una de las 12 mujeres galardonadas en la edición 2026 de Mujeres que Inspiran Mujeres, iniciativa de Excélsior y RSVP, te invitamos a conocer -en esta cuarta edición- la trayectoria de estas mujeres que transforman:

RLO