México ensaya respuesta ante amenazas epidemiológicas para el Mundial

A ocho días de que comience el Mundial, el gobierno mexicano afina sus protocolos y realiza simulacros de gente enferma en los aeropuertos para saber qué se tiene que hacer y dónde llevarla. Hay un grupo de enfermedades que estarán bajo vigilancia activa para evitar brotes, principalmente covid, sarampión y enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Además del virus del ébola y hantavirus (transmitido por roedores). Esta vigilancia se dará desde que inicie la justa deportiva, y hasta un mes después de que termine la justa mundialista, para descartar cualquier brote.

Desde hace semanas, el Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, que creó el gobierno federal para el Mundial, integrado por especialistas médicos de diferentes instituciones de salud públicas y privadas, se prepara para recibir a los equipos de futbol y a los turistas que llegarán a México.

Para ello, se han realizado simulacros en los aeropuertos, con la colaboración de las aerolíneas, para que el personal sepa qué hacer si se detectara a personas enfermas. “No queremos que nos pase lo del crucero, afectado por hantavirus, que partió de Argentina y llegó a Países Bajos, cuyos operadores no supieron qué hacer y, al final, todos los pasajeros fueron dispersados y, por ende, también el virus”, explica Roxana Trejo, integrante del Comité de Atención.

La especialista, quien forma parte del grupo de asesores de este comité de la Secretaría de Salud, detalla que dentro del plan de acción está previsto que, en caso de ser detectado algún viajero con ébola, sería inmediatamente trasladado al Centro Nacional de Rehabilitación de la Ssa, que tiene una Unidad de Quemados y cuartos de alta presión para evitar que se propague el virus. Y la idea, comenta Roxana Trejo, es que esa persona sea detectada desde el avión que la traerá a México y, en cuánto llegue al país, subirla a una ambulancia y llevarla a este lugar. Con ello, evitamos que esa persona pueda ir a diferentes puntos del país transmitiendo el virus. Para eso, agrega, también se adquirieron cámaras térmicas para detectar fiebre en los pasajeros.

La experta en prevención y control de infecciones afirma que para poder detectar y controlar a tiempo cualquier contingencia de salud se requiere que los médicos notifiquen a tiempo. En el sector hospitalario privado ya se está realizando esto, a través de una plataforma digital, donde se suba a tiempo la notificación del caso; aunque reconoce que falta todavía que se sumen los hospitales y clínicas más pequeñas. Su participación, dice, es importante porque la mayoría de los turistas, cuando se enferman, no acuden a los hospitales públicos, sino a los privados. En el caso del sector de salud público, estas notificaciones suelen hacerlas ya por norma.

A poco más de una semana, Roxana Trejo hace un llamado a directivos de los hospitales, tanto públicos como privados, que se encuentren en las zonas de los estadios donde se realizarán los juegos de futbol, a que revisen sus protocolos para contingencias, que cuenten con sus equipos médicos de protección y qué sepan a qué persona o número telefónico llamar en caso de tener algún enfermo con ébola o cualquier otra enfermedad contagiosa como, por ejemplo, el SARS.

ABATELENGUAS

Quienes están de manteles largos son los directivos de la farmacéutica estadunidense Lilly, que cumple 150 años de creada a nivel mundial y tiene 80 años en México. Para este laboratorio, nuestro país se ha convertido en pieza clave para la investigación clínica. Enhorabuena y muchas felicidades.

BAJO EL MICROSCOPIO

Si hay un tema que se convirtió por muchos años en el “dolor de cabeza” de las autoridades de salud es el dengue. De ahí que sean buenas noticias que el gobierno federal incluirá en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la vacuna Qdenga para usarla en zonas de alta transmisión del vector y la colocación de mosquitos infectados con la bacteria Wolbachia, la cual inactiva el virus del dengue e impide su transmisión. Ya veremos ahora que comience la temporada de lluvias si estás estrategias funcionan.