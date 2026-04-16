Areli Díaz: Transformando la salud femenina

Areli Díaz Martínez se ha convertido en una de las líderes más influyentes de la industria farmacéutica en México, destacada por su visión estratégica y su compromiso con el bienestar de las mujeres.

Actualmente se desempeña como Business Unit Manager de las líneas de salud femenina en Laboratorios Carnot, lugar donde impulsa iniciativas orientadas a transformar el acceso a la información, fortalecer la educación médica y mejorar la atención a pacientes en todo el país.

Con una visión centrada en generar impacto real, Areli dijo que su principal fuente de inspiración para alcanzar estos logros fue su madre.

Fue una mujer con una enorme fortaleza, que enfrentó una compleja enfermedad cardiovascular y aun así luchó para salir adelante”, dijo.

Revolucionando la salud de las mujeres

Uno de sus logros más destacados ha sido liderar el desarrollo de EDUCARNOT, la primera plataforma de educación médica continua de la organización, que ha beneficiado a más de 10 mil médicos a nivel nacional.

Esta iniciativa marcó un antes y un después en la forma en que los profesionales de la salud acceden a un conocimiento actualizado, donde el talento de su equipo fue fundamental para lograr este proyecto.

Me distingue impulsar el desarrollo de mi equipo; la agilidad es una cualidad que valoran en mi trabajo, y me inspira ver cómo quienes colaboran conmigo crecen profesionalmente”, comentó.

Para Areli, el empoderamiento femenino no solamente es un discurso, pues se construye con información, preparación y redes de apoyo, tal y como lo practica con su equipo de trabajo.

Está convencida de que cuando una mujer tiene acceso a conocimiento y apoyo, no solo transforma su propia vida, sino que también influye positivamente en su entorno, convirtiéndose en una mujer exitosa.

Su liderazgo trasciende el ámbito corporativo; por medio de alianzas con organizaciones como Fundación Casa de la Sal, ha impulsado programas de educación y prevención que han permitido ofrecer más de mil consultas gratuitas en salud reproductiva.

Mujeres que inspiran mujeres 2026 Milton Henestrosa

Estas acciones han contribuido a prevenir embarazos adolescentes y a brindar herramientas de información a mujeres en situación vulnerable.

La trayectoria de Areli Díaz Martínez es reflejo de una vocación de servicio y de la convicción de que la salud debe ser un derecho accesible para todas las personas.

Antes se pensaba que las mujeres carecían de visión estratégica, pero afortunadamente eso ha cambiado y hoy contamos con un fuerte impulso en el ámbito laboral que me ha permitido revolucionar la salud de las mujeres”, afirmó.

Su labor no solo la posiciona como un referente en la industria farmacéutica, sino también como una figura inspiradora del liderazgo femenino, donde se preocupa por impactar positivamente en la salud de las mujeres.

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