Stella Li, la mente maestra detrás del ascenso global de BYD

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, no sólo ha sido una figura clave en la trayectoria de casi tres décadas de la marca, sino también una de las líderes que ha impulsado su consolidación como referente global en movilidad eléctrica y soluciones de energía limpia.

Con formación en la Universidad de Fudan, donde obtuvo su licenciatura en Estadística, Li se integró a BYD en 1996 como gerente de marketing, en una etapa en la que la compañía aún se enfocaba en la fabricación de baterías.

Desde entonces, comenzó a trazar una ruta de crecimiento internacional, participando en la apertura de oficinas en Hong Kong, Europa y Norteamérica, sentando las bases de su expansión global.

Uno de los momentos determinantes en su carrera fue su capacidad para construir alianzas estratégicas con otras principales compañías, logrando posicionar a BYD como un proveedor clave dentro de la industria tecnológica en una etapa temprana de su desarrollo.

Al asumir el liderazgo de las operaciones en América, encabezó una transformación decisiva: pasar de un modelo de exportación a uno de producción local.

Bajo su dirección, se estableció una planta en Lancaster, California, dedicada a la fabricación de autobuses y camiones eléctricos, marcando un hito en la consolidación industrial de la empresa en Estados Unidos.

De forma paralela, impulsó la expansión de BYD en más de 20 países del continente, con un enfoque especial en América Latina, donde la compañía ha ganado terreno como un actor relevante en soluciones de transporte público eléctrico.

Liderazgo que impulsa la transición energética

Más allá del sector automotriz, Stella Li ha sido parte fundamental en la evolución de BYD hacia un ecosistema integral que abarca almacenamiento de energía e infraestructura tecnológica, contribuyendo activamente a la transición energética global.

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Además de su rol estratégico en la expansión global, Stella Li ha sido una de las principales voceras de BYD en mercados internacionales, desempeñando un papel clave en la construcción de confianza hacia las marcas chinas en industrias altamente competitivas.

En este contexto, su liderazgo ha sido reconocido a nivel internacional, convirtiéndose en la primera mujer y la primera ejecutiva de una empresa china en recibir este galardón, en un momento clave para la consolidación global de la compañía.

Hoy, Stella Li representa no sólo el crecimiento de BYD, sino también el avance de una nueva generación de liderazgo femenino que está transformando industrias, rompiendo barreras y acelerando la adopción de soluciones sostenibles a nivel mundial.

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