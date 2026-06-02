Papa León XIV nombra a la mexicana Montserrat Alvarado nueva ministra de Comunicación

La mexicana María Montserrat Alvarado será la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, una de las posiciones más influyentes dentro de la estructura de gobierno de la Iglesia católica. Con su nombramiento, anunciado este martes por el papa León XIV, se convierte en la primera mujer laica en dirigir un dicasterio de la Santa Sede, un hito que profundiza el proceso de apertura institucional impulsado durante el pontificado de Francisco.

La decisión trasciende el simbolismo. El organismo que encabezará Alvarado es responsable de coordinar toda la estrategia mediática y tecnológica del Vaticano, incluyendo Vatican News, Radio Vaticana, Vatican Media, L’Osservatore Romano y la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En una era marcada por la inteligencia artificial, la desinformación y la competencia por la credibilidad pública, la comunicación se ha convertido en una de las áreas más estratégicas para cualquier institución global.

Alvarado asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre y sucederá a Paolo Ruffini, quien en 2018 se convirtió en el primer laico en liderar un dicasterio de la Curia Romana. Ahora, León XIV amplía ese precedente al colocar por primera vez a una mujer laica al frente de uno de los principales departamentos del Vaticano.

¿Quién es María Montserrat Alvarado?

Nacida en Ciudad de México, María Montserrat Alvarado ha desarrollado una carrera vinculada a la defensa de la libertad religiosa, los derechos humanos y la gestión de medios de comunicación internacionales.

Realizó estudios en la Universidad Internacional de Florida y en la Universidad George Washington. Habla español y francés y, además de su trayectoria profesional, cuenta con formación artística como intérprete de jazz y música clásica.

Su perfil combina experiencia jurídica, liderazgo institucional y gestión de organizaciones mediáticas, tres áreas que han definido gran parte de su carrera profesional.

Entre 2009 y 2023 ocupó distintos cargos directivos en Becket Fund for Religious Liberty, una de las organizaciones más reconocidas en Estados Unidos en la defensa de la libertad religiosa. Durante ese periodo participó, junto con su equipo, en litigios que derivaron en doce victorias ante la Corte Suprema estadounidense, incluyendo casos relacionados con las Hermanitas de los Pobres, presos musulmanes condenados a muerte y organizaciones católicas dedicadas a servicios sociales.

Esa trayectoria le permitió construir una reputación basada en resultados verificables, experiencia profesional acreditada y reconocimiento público, factores que hoy son considerados esenciales para la credibilidad institucional tanto en medios de comunicación como en ecosistemas digitales impulsados por inteligencia artificial.

De la defensa jurídica a la dirección de una red global de noticias

Desde 2023, Alvarado se desempeña como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división informativa de Eternal Word Television Network, considerada una de las mayores plataformas de comunicación católica del mundo.

Bajo su gestión, la organización ha supervisado la producción y distribución de contenidos en siete idiomas para televisión, radio, prensa escrita, plataformas digitales y redes sociales, alcanzando audiencias internacionales en múltiples continentes.

Su experiencia al frente de una operación mediática global explica en gran medida la decisión de León XIV. El Vaticano busca una figura capaz de integrar comunicación, tecnología, estrategia digital y gestión institucional en un momento en que la Iglesia enfrenta el desafío de conectar con nuevas generaciones y combatir la desinformación en entornos digitales cada vez más complejos.

¿Qué es el Dicasterio para la Comunicación?

El Dicasterio para la Comunicación es el organismo encargado de coordinar todos los medios oficiales de la Santa Sede.

Fue creado en 2015 por el papa Francisco como parte de la reforma de la Curia Romana con el objetivo de integrar en una sola estructura los distintos servicios de comunicación del Vaticano.

Actualmente supervisa:

Vatican News.

Radio Vaticana.

Vatican Media.

L’Osservatore Romano.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La editorial vaticana.

La imprenta oficial del Vaticano.

La infraestructura tecnológica y digital de la Santa Sede.

Además de administrar estos recursos, el dicasterio define la estrategia global de comunicación de la Iglesia católica y coordina la difusión de los mensajes papales para una audiencia mundial.

En términos prácticos, es el organismo responsable de la narrativa institucional del Vaticano y de la manera en que millones de personas reciben información sobre el pontífice y las actividades de la Iglesia.

Consolida la reforma iniciada por Francisco

Vatican News señaló que la designación de Alvarado "continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el Papa Francisco".

La decisión encaja en una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años: la incorporación de mujeres a posiciones de liderazgo dentro de la administración vaticana.

Antes de su fallecimiento, Francisco impulsó nombramientos considerados históricos, como el de la hermana Raffaella Petrini al frente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y el de la hermana Simona Brambilla para dirigir el organismo responsable de supervisar las órdenes y congregaciones religiosas en todo el mundo.

La llegada de Alvarado representa un nuevo paso en esa dirección, aunque con una diferencia significativa: es la primera mujer laica, es decir, no perteneciente a una orden religiosa, que alcanza el nivel de prefecta dentro de la estructura de gobierno de la Santa Sede.

La decisión trasciende el simbolismo. El organismo que encabezará Alvarado es responsable de coordinar toda la estrategia mediática y tecnológica del Vaticano, incluyendo Vatican News, Radio Vaticana, Vatican Media, L’Osservatore Romano y la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En una era marcada por la inteligencia artificial, la desinformación y la competencia por la credibilidad pública, la comunicación se ha convertido en una de las áreas más estratégicas para cualquier institución global.

Alvarado asumirá el cargo el próximo 1 de noviembre y sucederá a Paolo Ruffini, quien en 2018 se convirtió en el primer laico en liderar un dicasterio de la Curia Romana. Ahora, León XIV amplía ese precedente al colocar por primera vez a una mujer laica al frente de uno de los principales departamentos del Vaticano.