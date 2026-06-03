Cuando el acompañamiento se convierte en crecimiento

Abrir un negocio suele requerir valor. Mantenerlo abierto exige perseverancia. Pero lograr que crezca es, muchas veces, el desafío más complejo de todos.

Como vicepresidenta de Centros Empresariales de la Coparmex he escuchado historias de quienes comenzaron con una pequeña tienda, un taller familiar, un servicio especializado o un proyecto que nació desde una necesidad y terminó convirtiéndose en una fuente de empleo para otras personas.

En casi todas esas historias aparece una coincidencia. No se trata de falta de talento. Tampoco de falta de ganas. Lo que suele faltar son herramientas, información o acompañamiento para dar el siguiente paso.

Existe la idea de que emprender es el gran reto. Sin embargo, millones de mexicanos ya lo hicieron. El verdadero desafío comienza después: cuando hay que vender más, administrar mejor, incorporar tecnología, acceder a financiamiento, profesionalizar procesos o competir en mercados cada vez más exigentes.

Los números ayudan a dimensionar esa realidad. En México existen más de 5.5 millones de unidades económicas. Prácticamente 99% son micro, pequeñas y medianas empresas. Juntas generan alrededor de 71% del empleo nacional y representan el sustento de millones de familias.

A pesar de su relevancia, una gran parte de estas empresas enfrenta barreras que limitan su desarrollo. Los datos muestran que cuatro de cada cinco unidades económicas permanecen al margen de la digitalización. Al mismo tiempo, la informalidad empresarial aumentó de 62.6% a 64.3% entre 2018 y 2023.

Detrás de estas cifras existen miles de negocios que encuentran mayores dificultades para acceder a financiamiento, integrarse a cadenas de valor, incorporar nuevas capacidades o aprovechar oportunidades de crecimiento.

Frente a esa realidad, en la Coparmex decidimos construir una herramienta distinta: Crece Mi Negocio.

Crece Mi Negocio aprovecha las capacidades de la inteligencia artificial para acercar conocimiento, orientación y soluciones prácticas a quienes más lo necesitan. A través de diagnósticos empresariales, rutas de crecimiento personalizadas, contenidos especializados, capacitación y vinculación estratégica, la plataforma busca ayudar a que más empresas fortalezcan sus capacidades y tomen mejores decisiones.

Porque detrás de cada empresa existe una historia humana. Existe alguien que toma decisiones todos los días, que administra recursos limitados, que genera empleo y que busca construir un mejor futuro para su familia y para su comunidad.

Por eso, Crece Mi Negocio no pretende sustituir el acompañamiento empresarial que durante décadas hemos construido desde la Coparmex. Al contrario. Busca ampliarlo, fortalecerlo y llevarlo mucho más lejos. Nuestros centros empresariales han sido históricamente espacios de orientación, representación, capacitación y vinculación. Son lugares donde los empresarios encuentran respuestas, construyen redes y desarrollan nuevas oportunidades. Hoy esa experiencia acumulada se combina con herramientas tecnológicas que nos permiten multiplicar nuestro alcance y estar presentes en más regiones, más sectores y más etapas del desarrollo empresarial.

México vive un momento decisivo. Las oportunidades derivadas de la relocalización de cadenas productivas, la innovación tecnológica y la integración económica exigen un sector empresarial cada vez más preparado y competitivo.

Crece Mi Negocio nace precisamente para responder a ese desafío. Cuando una empresa crece, México también crece.

Y acompañar ese crecimiento es, hoy más que nunca, una responsabilidad compartida.

*Vicepresidenta nacional de Centros Empresariales de la Coparmex