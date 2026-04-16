Saskia Niño de Rivera: Incomodar desde la verdad con Reinserta

No siempre hay un momento exacto en el que todo cambia.

A veces, el impacto se construye en silencio, caso tras caso, historia tras historia, hasta que deja de ser solo una labor y se convierte en una responsabilidad imposible de ignorar.

Así lo describe Saskia Niño de Rivera, cofundadora de Reinserta

Desde su trabajo en contextos de prisión y con niñas, niños y adolescentes marcados por la violencia, ha visto cómo las historias dejan de quedarse en el expediente para transformarse en algo más: conversación, cuestionamiento y, en algunos casos, decisiones que cambian vidas.

Esa experiencia, acumulada, también redefinió su lugar.

Más que inspirar, intenta ser coherente. En un país donde la violencia se normaliza, dice, la tarea no es suavizar la realidad, sino incomodar desde la verdad y abrir conversaciones que muchas veces se evitan.

Saskia habla de un sistema de justicia atravesado por corrupción e impunidad que no solo falla en prevenir la violencia, sino que en muchos casos la reproduce.

Saskia Niño de Rivera, creadora de Reinserta es una de las galardonadas en Mujeres que inspiran mujeres edición 2026 Milton Henestrosa

Cuando una institución no investiga, no protege o no actúa, el mensaje que se envía es claro: aquí no pasa nada.

Y en ese vacío, crecen las niñas, niños y adolescentes.

La violencia no empieza cuando alguien comete un delito. Empieza mucho antes.

Las historias que llegan a sus manos comparten patrones: violencia normalizada en casa, abandono, abuso, consumo de sustancias, falta de escuela o entornos que no contienen.

Son niñas y niños que no eligieron mal. Crecieron sin opciones reales.

En ese contexto, la reinserción suele entenderse como un beneficio individual. Saskia lo cuestiona: la reinserción es, también, una política de seguridad.

Porque si no se trabaja con quien va a salir, el problema no desaparece: regresa, y puede hacerlo con más fuerza.

Y porque, advierte, cuando el sistema falla en acompañar esos procesos, también le falla a quienes todavía están afuera, esperando no cruzarse con la misma historia.

Su trabajo, reconoce, tiene un costo. Implica desgaste emocional, carga constante y una forma distinta de ver el mundo.

Pero también le ha dado algo muy claro: propósito.

“Lo importante es construir herramientas para no normalizar el dolor y no volverte indiferente. Porque el mayor riesgo en este trabajo es dejar de sentir”.

¿Qué caso te rompió?

“Muchos. Pero los que más duelen son los de niñas y niños que, si alguien hubiera intervenido a tiempo, su historia sería completamente distinta. Lo que rompe no es solo la violencia, es entender que era prevenible”.

Por eso, para Saskia, la esperanza no es ingenuidad. Es organización. Es empatía. Es reconocer que, en lo colectivo, hay una posibilidad real de cambio.

Es también aceptar que muchas veces los que construyen son invisibles, mientras los que destruyen hacen más ruido. Y que la tarea está en voltear a ver, sostener y amplificar lo que sí funciona.

Si la activista pudiera intervenir en la vida de un niño antes de que todo se rompa, lo haría en el inicio. Antes de que el sistema lo nombre como problema. Antes de que el daño se vuelva irreversible.

Porque ahí, en esos primeros signos —la violencia en casa, las ausencias, los cambios de conducta— es donde todo se define.

Y es un recordatorio constante para Saskia, de que mirar, hablar y actuar a tiempo no es opcional.

Es la diferencia entre prevenir… o llegar tarde.

Mujeres que inspiran mujeres 2026

Mujeres que inspiran mujeres 2026 Milton Henestrosa

Saskia Niño de Rivera es una de las 12 mujeres galardonadas en la edición 2026 de Mujeres que Inspiran Mujeres, iniciativa de Excélsior y RSVP, te invitamos a conocer -en esta cuarta edición- la trayectoria de estas mujeres que transforman: