"Nos tratan como muebles": Hugo Sánchez y Chicharito contra directivos de Liga MX

Javier Chicharito Hernández entrevistó a Hugo Sánchez, donde ambos delanteros coincidieron en que “los directivos de la Liga MX nos tratan como muebles”, relatando sus experiencias y lo que implementarían en el futbol mexicano para ver a más jugadores del país en Europa.

En el inicio de la plática, Hugo Sánchez aseguró que después de tantos años de haber conseguido logros que representan un hito para México y el futbol, se siente valorado pero no con el reconocimiento debido en el país:

Sí me siento valorado. Se me valora pero no hay el reconocimiento que debería de haber. Tristemente en México (los Directivos) como que no quieren que haya alguien más importantes que ellos”.

Hugo Sánchez jugó 3 Mundiales con la Selección Mexicana: 1978, 1986 y 1994. Mexsport

Respecto a la Selección Mexicana que lucirá 3 naturalizados por primera vez en la historia de los mundiales, El Pentapichichi fue contundente y mostró una dosis de frustración por no haber conseguido ser campeón del mundo en su etapa como jugador:

“No me gustaría verlo, me gustaría haber sido campeón del mundo con México. En el país nos hace falta valorarnos, no lo valoramos porque tenemos a la mejor gente, gastronomía, playas, clima (…) pero no estamos haciendo por el país lo que él hace por nosotros”.

En un momento de reflexión que terminó entre risas, Hugo Sánchez y Chicharito Hernández hablaron sobre lo que era el draft en el futbol mexicano (hoy extinto) mismo en el que la voz del jugador era prácticamente nula:

Nos tocó ser personas, tal vez en otro momento nos toca ser una planta, un animal o un mueble. Los directivos nos querían utilizar como muebles. ¿Te acuerdas del draft? Nos vendían como si fuéramos unos muebles”.

Javier Hernández no fue parte de un draft de Liga MX, sin embargo, contó la experiencia de su padre, quien en un par de veces sí fungió como protagonista:

Decía que es de las experiencias más crudas y surrealistas que vivió mi padre, me decía que era durísimo el draft”.

La clave para ver a más mexicanos en Europa

Hugo Sánchez contó uno de los secretos “que poca gente sabe”, ya que puso de su propio dinero para mantenerse en Europa con el Atlético de Madrid en un acuerdo donde Pumas envió al atacante a préstamo con opción a compra:

Tienen que salir muchos más, que hagan lo mismo que hicieron conmigo. Fui cedido un año con opción a compra al Atlético de Madrid (…) los dueños pueden hacer lo mismo con todos los mexicanos. Primero que los vean para que demuestren”.

Bajándose el 50% de su sueldo, Hugo Sánchez se mantuvo con los Colchoneros para que próximamente diera el salto al Real Madrid, conjunto en el que despegó completamente y vivió sus mejores años como jugador:

El Atlético de Madrid era una sociedad y no había presidente. Del dinero que yo gané en el primer año le pagué a Pumas para estar un segundo año en España, invertí en mí. Empecé a meter goles y fue conmigo Vicente Calderón para quedarme en el Atlético de Madrid con el 50% de lo que ganaba, pero me dio lo que le había dado a Pumas”.

Hugo Sánchez sumó 9 títulos con Real Madrid, además de diversas distinciones individuales. Mexsport

BFG