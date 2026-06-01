Se registran inundaciones tras tormenta en Cuajimalpa; activan la Alerta Púrpura

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura por fuertes lluvias y granizo en la alcaldía Cuajimalpa.

Y es que un aguacero cayó en la zona sur poniente de la Ciudad de México, en particular, en la alcaldía Cuajimalpa.

Por lo que cerca de las 21:00 horas, la SGIRPC activó la Alerta Púrpura para Cuajimalpa, la máxima por el riesgo de las intensas lluvias.

Segunda ocasión en 2026 que se activa la Alerta Púrpura

Se trata de la segunda ocasión en el 2026 en que la SGIRPC activa la Alerta Púrpura, la primera ocasión ocurrió el 11 de mayo para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

Este lunes por la noche, en redes sociales circularon imágenes de calles de Cuajimalpa inundadas, llenas de granizo o con bajada de aguas broncas.

El agua había afectado automóviles y predios, se observó en los videos.

Para las 21:00 horas, en la colonia San José de los Cedros, Cuajimalpa, ya se habían acumulado 80.25 milímetros de lluvia o 80.25 litros por metro cuadrado y seguía el aguacero.

En tanto, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvaños, informó que personal de protección civil se encuentra laborando para liberar las zonas afectadas.

Asimismo, solicitó el apoyo del Gobierno de la CDMX para reforzar las labores en las zonas afectadas.

Alerta Roja en otras dos alcaldías

La SGIRPC también activó la Alerta Roja por fuertes lluvias en Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

Así como la Naranja para las alcaldías Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.