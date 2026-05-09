Entre lágrimas y risas: conductoras de Grupo Imagen revelan el lado real de ser mamá

Entre confesiones y momentos emotivos, cinco mujeres de Grupo Imagen dejaron de lado el papel de conductoras y figuras públicas para hablar desde el corazón sobre lo que significa ser mamá en 2026.

El resultado es un especial por el Día de las Madres que ya está disponible a través del canal de YouTube de Imagen TV y que promete conectar con miles de mujeres que viven la maternidad entre el trabajo, retos económicos y el amor incondicional.

Fernanda Familiar reúne a reconocidas conductoras

Fernanda Familiar reunió a Paulina Mercado, Addis Tuñón, Ana María Alvarado y Briseida Acosta en una conversación íntima donde no hubo filtros ni discursos perfectos.

Hubo lágrimas, anécdotas incómodas y una reflexión honesta sobre cómo ha cambiado ser madre en los últimos años.

Desde las famosas tareas escolares como el "calcetín loco" hasta las presiones por ser madres perfectas, las conductoras compartieron cómo intentan equilibrar su vida profesional con la crianza de sus hijos.

Ahora no nada más tienes que ser mamá, también trabajar, estar guapa, hacer lonches y seguir al día, comentó Briseida entre risas, resumiendo el sentir de muchas mujeres.

Conductoras de Grupo Imagen revelan los retos de ser mamá Excélsior

Los momentos más emotivos del especial

Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando Addis Tuñón habló sobre su experiencia como madre adoptiva y los desafíos emocionales que enfrenta día a día.

La maternidad es una decisión que honras todos los días, expresó.

Por su parte, Fernanda Familiar recordó el complicado nacimiento de su hija y cómo enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida en terapia intensiva neonatal.

Lejos de idealizar la maternidad, el especial muestra sus partes más humanas: el cansancio, la culpa, los juicios sociales y hasta los momentos en los que no se disfruta cada etapa.

No somos mamás perfectas, somos mujeres humanas, coincidieron durante la charla.

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Salud mental y redes de apoyo

Durante la conversación también hubo espacio para reflexionar sobre la salud mental, las nuevas generaciones, la presión económica de criar hijos y la importancia de construir redes de apoyo entre mujeres.

Las participantes dejaron claro que detrás de las cámaras viven las mismas preocupaciones que millones de madres mexicanas.

Somos exactamente iguales que ustedes, la única diferencia es que lloramos en los cortes comerciales, concluyó Fernanda Familiar en una frase que resume el espíritu de este especial que busca acompañar, conmover y hacer sentir menos solas a muchas mamás.

El programa completo ya puede verse en el canal oficial de YouTube de Imagen TV, donde las conductoras abren su corazón para hablar de una maternidad real, imperfecta y profundamente humana.