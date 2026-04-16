Sissi Cancino: Maternidad con impacto transformador

Sissi Cancino es una de las tantas mujeres que se ha encontrado en la disyuntiva de elegir continuar con una exitosa y demandante carrera o virar la ruta hacia el camino de la maternidad, con todo lo que ello implica. En su caso, la decisión fue priorizar la educación y cuidado de su pequeño.

“Podría ser al mismo tiempo el momento más difícil, pero también el momento que más agradezco a la vida. Cuando mi hijo nació yo trabajaba en Televisa, era reportera y viajaba mucho, y aunque la empresa se portó de maravilla conmigo porque estuve seis meses con él, al volver me di cuenta que yo no quería estar en ninguna otra parte que no fuera a su lado”, comparte la fundadora de una plataforma que dio inicio hace nueve años en un desayuno entre mujeres preocupadas por los desafíos contemporáneos de la maternidad, y que hoy organiza uno de los foros más reconocidos en el tema: MODERS, con presencia en distintas ciudades del país y Estados Unidos.

Sissi Cancino es una de las galardonadas en Mujeres que inspiran mujeres Milton Henestrosa

“Tomé la decisión de dejar mi empleo, estaba cumpliendo casi 20 años en Televisa… fue el momento más difícil. En el fondo no había nada que me dijera si estaba bien o mal, yo misma no podía definir si estaba bien o mal, pero era lo que mi corazón me decía y lo que todo mi cuerpo, mi mente y el universo me dictaba. Me costó trabajo, pero hoy doy gracias a Dios que decidí hacer eso y buscar una realidad que me permitiera compartir con mi hijo de seis meses todos los momentos posibles del mundo. No fue dejar de trabajar completamente, sino encontrar un empleo que me permitía pasar tiempo con él”.

Actualmente, Sissi tiene comprobado el mensaje que transmite a través de su plataforma, “hay que darle la importancia a las cosas que verdaderamente la tienen. Yo misma no lo he hecho muchas veces, pero he aprendido de esas veces en las que me he equivocado, se puede ver desde el ejemplo más pequeñito como presente en una comida sin el celular, hasta cómo convives con tu pareja, con tus hijos, la manera de educar”.

Luego de dar un giro a su carrera profesional, la cual al crecer su hijo ha retomado con más fuerza, llegar a miles de madres, y ahora también de “Faders”, en Ciudad de México, Puebla, Chihuahua, Querétaro, Cancún y Texas ofreciendo una guía por medio de especialistas en el tema de crianza, quienes orientan a los padres y madres sobre los retos ante las redes sociales, la inteligencia artificial, el bullying, los límites que se deben poner y hasta la salud mental, Sissi puede decir que está cumpliendo sus metas.

“Para mí, el éxito es poderme ir todos los días a dormir sabiendo que estoy trabajando por lograr algo bueno, por darle a mi país herramientas, a través de compartirlas con muchas mujeres, para que juntas creemos un México mejor y sabiéndome contenta de tener esa esencia por la que he luchado y por la que he sacrificado muchas cosas”.

Hoy en día su objetivo está centrado en llegar a las generaciones más jóvenes, “regreso a tratar de mandarles un mensaje a las niñas pequeñitas, quizá lo que veo en ellas es un reflejo de mí, porque era una niña insegura, tímida, que jamás creyó en ella misma y pensaba que necesitaba del mundo para salir adelante.

Hoy veo en mí una mujer que supo salir adelante, resolver problemas sola, y no quiero decir sin apoyo, sino sin que nadie los resolviera, por eso quiero hablarle a esa niña chiquita de seis años y decirle que va a haber muchas cosas que están en contra, va a pasar muchos miedos, va a tener muchas inseguridades, pero que todo va a estar bien y que sólo se aprende a través de los errores, que hay que respirar y ver para adelante”.

Mujeres que inspiran mujeres 2026

Sissi Cancino es una de las 12 mujeres galardonadas en la edición 2026 de Mujeres que Inspiran Mujeres, iniciativa de Excélsior y RSVP, te invitamos a conocer -en esta cuarta edición- la trayectoria de estas mujeres que transforman: