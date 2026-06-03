El México actual es resultado del impacto que tuvieron las invasiones e intervenciones extranjeras en la construcción de nuestra identidad nacional. Desde la Conquista española hasta las intervenciones de Estados Unidos y Francia, los acontecimientos de los siglos XVIII, XIX y XX dejaron profundas huellas que moldearon la vida política, económica, social y cultural del país.

Las experiencias derivadas de esas agresiones externas contribuyeron a forjar nuestra nación con especial énfasis en la defensa de su soberanía. No es casual que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917 y fortalecida a través de numerosas reformas, se haya consolidado como un instrumento protector de los derechos de las personas y de la integridad del Estado mexicano. Tampoco es casual que la política exterior del país tenga como pilares la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al derecho internacional.

La memoria histórica de México conserva con claridad las consecuencias de las pérdidas territoriales sufridas durante el siglo XIX. Aquellos episodios consolidaron una doctrina de Estado basada en la defensa irrestricta de la soberanía nacional. Para los mexicanos, y la capacidad de decidir libremente su destino, constituye un principio fundamental. Por ello, el respeto entre naciones continúa siendo un valor central de nuestra diplomacia, sintetizado magistralmente por Benito Juárez en la frase: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

La intervención francesa y la imposición del Segundo Imperio representan uno de los ejemplos más significativos de la resistencia nacional frente a la injerencia extranjera. La victoria del 5 de mayo de 1862 permanece como un símbolo de dignidad, unidad y defensa de la independencia. Más que una fecha histórica, constituye una expresión permanente del espíritu de resistencia que caracteriza a la nación mexicana.

Al mismo tiempo, la herencia española dejó elementos que forman parte esencial de nuestra identidad. El idioma, las tradiciones, la arquitectura, las expresiones culturales y el mestizaje conforman una riqueza que distingue a México ante el mundo. Nuestra historia demuestra que es posible mantener relaciones de respeto y cooperación con otras naciones sin renunciar a la propia identidad ni a la soberanía.

Las intervenciones también tuvieron efectos económicos. Durante largos periodos, el país enfrentó crisis financieras, endeudamiento e inestabilidad política. Sin embargo, la necesidad de reconstrucción y fortalecimiento institucional impulsó cambios al régimen político para fortalecer el desarrollo de infraestructura, comunicaciones y capacidades productivas que contribuyen a la consolidación del Estado nacional. Así, ha construido una economía sólida, integrada al mundo, pero consciente de la importancia estratégica de preservar sus intereses nacionales.

En la actualidad, las lecciones de la historia mantienen plena vigencia. México defiende su derecho a resolver sus asuntos internos mediante sus propias instituciones y conforme a su marco constitucional. Las diferencias políticas son parte natural de toda democracia, pero ninguna circunstancia debe abrir la puerta a injerencias externas que pretendan influir en las decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo mexicano.

La fortaleza de una nación no se mide únicamente por su capacidad económica o militar, sino por la convicción con la que protege su dignidad y su autodeterminación frente a las presiones externas. Su sentido de pertenencia y los elementos necesarios para mantenerse unido.

México dialoga con el mundo, coopera con otras naciones y participa activamente en la comunidad internacional, pero nunca renunciará a los principios que le dieron origen como República libre, independiente y soberana, ya lo dijo fuerte y claro la presidenta Claudia Sheimbaun. ¿O no?, estimado lector.