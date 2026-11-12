Latin Grammy 2026: ¿Qué artistas mexicanos se llevaron premios durante la ceremonia?

La música mexicana tuvo una noche de reconocimientos en la edición 27 de los Latin Grammy 2026, celebrada este 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Artistas mexicanos sobresalieron en distintas categorías de la premiación.

La ceremonia también dejó triunfos para figuras con raíces mexicanas, como Grupo Frontera y Bobby Pulido, mientras que otros representantes del país se quedaron cerca de conseguir su primer reconocimiento.

¿Qué artistas mexicanos ganaron en los Latin Grammy 2026?

Uno de los nombres que figuró entre los ganadores fue Silvana Estrada, cantante originaria de Coatepec, Veracruz, quien consiguió el premio a Mejor Canción Cantautor gracias a "Dime". La intérprete llegó a esta edición con varias nominaciones en su trayectoria dentro de la Academia Latina de la Grabación.

Foto: Instagram silvanaestradab

Por su parte, Edén Muñoz se llevó el gramófono a Mejor Álbum de Música Banda por "Piedras a la Luna". El cantante sinaloense, continúa consolidando su carrera como solista dentro del regional mexicano.

Edén Muñoz. IG: Edén Muñoz

Otra de las artistas mexicanas reconocidas fue Camila Fernández, quien obtuvo el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por "La Fernández". La cantante, hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, sumó así un importante reconocimiento a su carrera.

Foto: IG: Camila Fernández

¿Cuántos premios ganó Xavi y contra quién compitió?

Xavi fue uno de los mexicanos que más destacó durante la ceremonia, pues consiguió dos galardones en categorías relacionadas con la música regional mexicana.

El cantante, nacido en San Antonio, Texas, pero de ascendencia mexicana, ganó Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea. En esta categoría se impuso a otros nominados, entre ellos Peso Pluma, quien competía con Dinastía (Deluxe), proyecto realizado junto a Tito Double P, y Yahritza y Su Esencia, con Metamorfosis.

Foto: Instagram xavioficial

Su segundo reconocimiento llegó gracias a "No Capea", colaboración con Grupo Frontera que obtuvo el premio a Mejor Canción Regional Mexicana. En esta categoría también figuraban Karol G, Intocable y Edén Muñoz.

Edgar Barrera ganó como Productor del Año

Edgar Barrera también se llevó uno de los reconocimientos más importantes de la noche al ganar Productor del Año. El compositor y productor, nacido en McAllen, Texas, y de familia mexicana, encabezó las nominaciones de esta edición.

Édgar Barrera en los Latin Grammy 2026. REUTERS

Para conseguir el galardón tuvo que competir contra Julio Raposo, Santiago Ruiz, conocido como Tatool, Juan Pablo Vega y Federico Vindver, quien figuraba por su trabajo en Free Spirits, de CA7RIEL & Paco Amoroso.

Además, Barrera estuvo relacionado con otro de los triunfos de la noche, pues participó como compositor de No Capea, tema que le dio a Xavi el premio a Mejor Canción Regional Mexicana.

The Warning consigue su primer Latin Grammy

La agrupación mexicana The Warning hizo historia en los Latin Grammy 2026 al obtener su primer gramófono de la Academia Latina de la Grabación. Las hermanas originarias de Monterrey fueron reconocidas en la categoría de Mejor Canción de Rock por su sencillo Ego, durante la edición 27 de la premiación

The Warning triunfó en los Latin Grammy 2026 Facebook The Warning

¿Qué otros artistas con raíces mexicanas ganaron un Latin Grammy?

La presencia mexicana también se hizo notar a través de intérpretes y agrupaciones nacidas en Estados Unidos, pero con raíces familiares en México.

Grupo Frontera consiguió el premio a Mejor Álbum de Música Norteña por "Lo Que Me Falta Por Llorar". La agrupación, integrada por músicos originarios de Texas y de ascendencia mexicana, continúa sumando reconocimientos dentro del regional mexicano.

A ellos se sumó Bobby Pulido, cantante nacido en Texas, quien ganó Mejor Álbum de Música Tejana por "Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo)".

sax

No todos los representantes mexicanos consiguieron regresar a casa con un gramófono. En la categoría de Mejor Nuevo Artista compitieron Macario Martínez, Arath Herce y Sofía Monroy, pero el reconocimiento finalmente fue para la colombiana Aria Vega, originaria de Barranquilla.

La nominación de Macario Martínez generó especial interés debido a su historia personal. Antes de llamar la atención de la Academia Latina de la Grabación, el cantante trabajaba en el Servicio de Limpia de la Ciudad de México y compartía su música a través de TikTok.

Foto: Captura de video YouTube Latin GRAMMYs

Xavi destaca como el mexicano con más premios

El balance de la ceremonia dejó a Xavi como el mexicano con más reconocimientos, al conseguir dos gramófonos. Por su parte, Silvana Estrada, Edén Muñoz, Camila Fernández y Edgar Barrera obtuvieron uno cada uno.

En el caso de Grupo Frontera y Bobby Pulido, ambos sumaron victorias como artistas de ascendencia mexicana nacidos en Estados Unidos.

Concierto de Grupo Frontera Cuartoscuro

Aunque México no consiguió imponerse en algunas de las categorías principales, como Canción del Año y Mejor Nuevo Artista, sus representantes destacaron en los apartados dedicados a distintos géneros musicales, particularmente en el regional mexicano, la música ranchera y la composición.

Yahritza y Su Esencia sumó dos importantes reconocimientos en los Latin Grammy 2026 por su participación en "La Perla", colaboración que realizaron junto a Rosalía. El tema se impuso en las categorías de Canción del Año y Mejor Canción Pop. Durante la ceremonia, la cantante española invitó a los tres hermanos a acompañarla en el escenario para festejar los galardones.

Los integrantes de Yahritza y Su Esencia nacieron en Estados Unidos, aunque el hermano mayor es originario de México.

La edición 2026 también tuvo como Persona del Año a Daddy Yankee, quien se convirtió en el primer exponente del pop urbano en recibir este homenaje. La gala contó con actuaciones musicales de Rosalía, Karol G y CA7RIEL & Paco Amoroso.