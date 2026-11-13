Muere a los 43 años Christian Cousins; su hermano revela sus últimos problemas de salud

Christian Cousins, actor que alcanzó la fama durante su infancia por sus participaciones en la televisión y el cine, murió a los 43 años. La noticia fue confirmada por su hermano, Jonas Roeser, quien además compartió algunos detalles sobre los problemas de salud que enfrentaba el intérprete antes de su fallecimiento.

A través de una publicación en Instagram, Roeser compartió varias fotografías de Christian y le dedicó unas palabras para despedirse. En su mensaje explicó que el actor padecía una enfermedad hepática y que su estado de salud se había complicado durante los últimos meses.

"Me resulta difícil comunicar que mi hermano, Christian Cousins, ha fallecido", escribió al comenzar el homenaje, con el que también recordó algunos momentos de la vida del actor y la relación que construyeron como familia.

Aunque Christian tuvo una carrera frente a las cámaras desde pequeño, su hermano dejó claro que no quiere que sea recordado únicamente por sus personajes. Para él, detrás de esos trabajos había una persona con muchos planes, historias y sueños.

¿De qué estaba enfermo Christian Cousins?

En su publicación, Jonas Roeser contó que Christian había estado muy enfermo antes de morir. Aunque no compartió el diagnóstico médico completo ni explicó desde cuándo enfrentaba esta situación, sí mencionó que el actor padecía una enfermedad del hígado.

El hermano del intérprete también expresó que le daba tranquilidad pensar que Christian ya no sufría. En el mensaje hizo referencia a la madre de ambos, quien también falleció, y escribió que ahora su hermano se encontraba junto a ella.

Me consuela saber que ahora está en el cielo con su madre, libre del dolor que sufría, compartió.

Roeser aprovechó el homenaje para explicar que su relación con Christian y su hermano gemelo, Joseph "Joey" Cousins, comenzó de una manera particular. Aunque tenían el mismo padre biológico, crecieron separados y no fue sino hasta que Jonas llegó a la universidad cuando tuvo la oportunidad de conocerlos.

Mientras él pasó su infancia en Washington, Christian y Joey crecieron en California. Sin embargo, había algo que ya conocía de ellos desde mucho antes: sus apariciones en televisión.

El hermano del intérprete también expresó que le daba tranquilidad pensar que Christian ya no sufría. Especial

Antes de eso, crecí viéndolos en la televisión en 'Knots Landing' y en el papel principal de Dominic en 'Kindergarten Cop' junto a Arnold Schwarzenegger, recordó.

Al despedirse, Jonas describió a su hermano como alguien lleno de energía, apasionado y con una personalidad que iba mucho más allá de sus trabajos como actor. También le dedicó un último mensaje en el que expresó cuánto lo extrañarán.

Christian Cousins y su carrera junto a Arnold Schwarzenegger

Christian Cousins nació en marzo de 1983 en el condado de Orange, California, junto a su hermano gemelo Joey. Ambos comenzaron su carrera como actores cuando todavía eran niños y uno de sus primeros trabajos fue en un episodio de la serie Highway to Heaven.

Sin embargo, uno de los proyectos que marcó su trayectoria fue Knots Landing, producción televisiva en la que participaron durante varios años. Entre 1987 y 1992, los hermanos aparecieron en cerca de 60 episodios interpretando a Bobby Gibson Ewing.

Durante esa etapa también llegó una oportunidad en el cine. En 1990, Christian y Joey formaron parte de Kindergarten Cop, película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, en la que interpretaron a Dominic.

Christian Cousins nació en marzo de 1983 en el condado de Orange, California, junto a su hermano gemelo Joey. ZUMA Press, Inc.

La cinta, en la que Schwarzenegger dio vida a un policía que debía hacerse pasar por maestro de preescolar, se convirtió en uno de los trabajos más recordados de los hermanos.

No obstante, la carrera de Christian frente a las cámaras fue breve. Su último trabajo como actor llegó en 1995 y, después de esa participación, no volvió a aparecer en nuevas producciones.

Ahora, a más de tres décadas de sus papeles más conocidos, su fallecimiento ha llevado a recordar aquella etapa de su vida en la televisión y el cine. Su hermano Jonas, por su parte, cerró el homenaje con una despedida: "Descansa en paz, Christian. Espero que tu alma esté en paz y que hayas encontrado la tranquilidad. Eres mi hermano y te echaremos de menos".