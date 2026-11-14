"Platico con él todas las noches": Ari Telch habla de su hermano Jacobo Grinberg

A más de 30 años de la desaparición de Jacobo Grinberg, Ari Telch volvió a hablar de su hermano y sorprendió con una declaración que llamó la atención de sus seguidores, pues aseguró que platica con él todas las noches.

El actor compartió un video en sus redes sociales en el que presentó a Natán Grinberg, quien fue su director en la obra El Contrabajo, y después mencionó al científico, cuyo paradero se desconoce desde diciembre de 1994.

Hola, buenas tardes. Les quiero presentar a mi hermano Natán. Fue mi director en El Contrabajo. Lo quise muchísimo. Fuimos vecinos, hermanos, me cuidó. Y también está otro, otro hombre que se llama Jacobo Grinberg. Yo platico con él todas las noches. Estoy loquito. Eso creo, expresó.

En la misma grabación, Telch hizo una broma sobre la capacidad intelectual de Jacobo y los libros que dejó publicados: "Y sí, tienen razón. Yo no soy muy listo. Se robó todo el cerebro que me tocaba", comentó entre risas.

La declaración volvió a poner sobre la mesa la historia del científico mexicano, cuya desaparición sigue sin esclarecerse. Aunque el actor no dio detalles sobre lo que significa para él hablar con su hermano cada noche, sus palabras despertaron curiosidad entre quienes conocen el caso.

¿Quién fue Jacobo Grinberg, el científico que desapareció en 1994?

Jacobo Grinberg Zylberbaum nació el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Estudió Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también desarrolló parte de su trabajo como investigador y profesor. Posteriormente obtuvo un doctorado en el New York Medical College.

Su trabajo estuvo relacionado con el estudio de la conciencia, la percepción y el funcionamiento del cerebro. En 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia (INPEC), con apoyo de la UNAM y el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

También dedicó buena parte de su carrera a investigar las prácticas de curanderos y chamanes mexicanos. De ese trabajo surgió Los chamanes de México, una colección de seis volúmenes. Entre sus publicaciones también destacan La experiencia interna, El despertar de la conciencia y La luz angelmática.

Jacobo Grinberg destacó por su trabajo como neurofisiólogo, psicólogo e investigador mexicano Facebook Jacobo Grinberg

Su desaparición ocurrió el 8 de diciembre de 1994. Ese día no acudió a sus actividades en la UNAM y tampoco volvió a comunicarse con sus familiares. Cuatro días después, el 12 de diciembre, debía celebrar su cumpleaños número 48, pero tampoco llegó al encuentro que habían organizado para él.

La familia presentó una denuncia formal meses después, en mayo de 1995. Desde entonces comenzaron las investigaciones para tratar de establecer qué había ocurrido con el científico.

La desaparición de Jacobo Grinberg sigue sin resolverse

El caso llegó a manos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que creó una fiscalía especial para investigar su desaparición. Entre las líneas que se revisaron estuvo la posibilidad de que Grinberg hubiera viajado al Tíbet, pues antes de desaparecer había mencionado un viaje a esa región.

Sin embargo, no se encontraron pruebas que confirmaran que hubiera salido de México o llegado a ese destino. La investigación tampoco consiguió establecer qué ocurrió con él y las autoridades cerraron el caso en 1996 sin una respuesta definitiva.

Jacobo Grinberg

A lo largo de los años surgieron distintas versiones sobre su desaparición, algunas relacionadas con su trabajo científico y otras con supuestos viajes o encuentros. Ninguna ha permitido conocer su paradero.

Ari Telch ya había hablado sobre el destino de su hermano

Esta no es la primera vez que el actor se refiere públicamente a Jacobo Grinberg. En declaraciones anteriores, Telch reconoció que la familia desconoce qué sucedió con él y que no existe una explicación definitiva.

No sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió, no sabemos qué pasó. Aquí está sin duda, comentó en una entrevista.

También ha rechazado algunas de las teorías que circulan en internet sobre el científico, entre ellas una que lo relacionaba con un personaje llamado Shiva Shambho.

En declaraciones anteriores, Telch reconoció que la familia desconoce qué sucedió con él y que no existe una explicación definitiva. Foto: Cuartoscuro.com / Saúl López

Ahora, con este nuevo video, Ari volvió a recordar a su hermano, aunque esta vez lo hizo desde un tono más personal y con una broma sobre su inteligencia. Mientras tanto, la desaparición de Jacobo Grinberg continúa siendo una de las historias sin resolver que siguen despertando interés en México.