Gabito Ballesteros queda en libertad tras polémica por concierto en Querétaro

El cantante Gabito Ballesteros quedó en libertad tras su traslado a la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser detenido en Querétaro en donde ofreció un concierto en la Feria Internacional Ganadera, ya que interpretó un par de canciones consideradas como apología del delito.

Su detención se prolongó por unas 17 horas, de acuerdo con los primeros reportes, el cantante se dirige hacia el Estado de México para ofrecer otro concierto; sin embargo, no se dio a conocer si le establecieron alguna medida cautelar ni si sigue el proceso legal en su contra y las demás personas con las que fue detenido.

La defensa del cantante aportó las pruebas necesarias para demostrar que Gabito Ballesteros cuenta con los permisos necesarios para la portación de armas.

Inicialmente la FGR informó que se inició la investigación por el hallazgo de un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como por desobediencia y resistencia de particulares contra Gabriel "N", Omar "N", Jorge "N", Flavio "N" y Jaime "N".

La intervención se realizó en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, cuando cinco personas abordaron un vehículo tipo camioneta en cuyo interior visualizaron un arma de fuego; posteriormente fueron localizados y asegurados una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos”, informó la FGR.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) para esclarecer los hechos, verificar la existencia de permiso para la portación de las armas y determinarla situación legal de los detenidos.