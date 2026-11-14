Showrunner de Los anillos de poder arremete contra los fans: "No están al mando"

Patrick McKay, cocreador y showrunner de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder, respondió directamente a las críticas de los fanáticos de J.R.R. Tolkien y defendió la autonomía creativa de la serie de Prime Video. Durante una entrevista con la revista SFX Magazine, el productor afirmó que escuchar a la audiencia no significa entregarle el control de la historia.

McKay, quien lidera el proyecto junto a J. D. Payne, explicó que el equipo valora las opiniones externas dentro de un plan estructurado originalmente para cinco temporadas. "Estaríamos haciendo mal nuestro trabajo si no nos importara, en cierta medida, lo que piensa la gente, pero eso no significa que de repente estén al mando", sentenció el creativo ante el medio británico.

Los anillos de poder fue criticada por los fans. Foto: Prime Video

El showrunner aseguró que los responsables de la ficción mantienen una exigencia interna superior a cualquier comentario en redes sociales. Esta postura surge tras dos entregas con recepción polarizada en Rotten Tomatoes, donde la crítica especializada otorgó 84% y 85% de aprobación, mientras el público calificó las mismas temporadas con 38% y 58%.

Las diferencias entre los lectores más puristas de la obra literaria y los guionistas provocaron intensos debates digitales desde el estreno original. Ante este escenario, Prime Video respaldó la visión a largo plazo de McKay y Payne, apostando por una evolución gradual que consolide el universo televisivo de fantasía más ambicioso de su catálogo.

Un salto temporal de cinco años en la Tierra Media

Pese a las controversias acumuladas desde el debut de la producción, Patrick McKay sostuvo que la franquicia encontró finalmente su identidad narrativa. "Vamos a aprender de lo que funciona y de lo que no. Cada vez tenemos más confianza en nuestra forma de contar historias y sentimos que en la tercera temporada la serie alcanzó su mejor momento", declaró el productor.

La tercera temporada de Los anillos de poder no ha gustado a los fans. Foto: Prime Video

La nueva etapa narrativa incorpora un salto temporal de cinco años respecto a los sucesos previos para dinamizar el ritmo de la trama. Con esta decisión, los guionistas buscan recuperar la esencia clásica de los relatos de la Tierra Media y reconquistar tanto a los seguidores desencantados como a nuevos espectadores en todo el mundo.

La guerra contra Sauron y el calendario de estreno

El conflicto abierto contra Sauron articula el eje dramático de estos episodios tras la devastadora caída de Eregion. Mientras los ejércitos oscuros avanzan sin freno, los enanos permanecen encerrados en Khazad-dûm y los reinos élficos de Lindon y Rivendel resisten gracias a la protección de los Tres Anillos.

La nueva historia en la tierra media no está gustando a los fans. Foto: Prime Video

En paralelo, el Señor Oscuro trabaja en las profundidades de Barad-dûr para forjar su arma definitiva: el Anillo Único. Prime Video lanzó los primeros cuatro capítulos de esta tercera temporada el pasado 11 de noviembre de 2026, programó los episodios cinco y seis para el miércoles 18 y cerrará la entrega con los dos últimos el 25 de noviembre.