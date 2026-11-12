Latin Grammy 2026: The Warning vence a Fito Páez y hace historia para México

La banda regiomontana The Warning conquistó los Latin Grammy 2026 al llevarse el galardón a Mejor Canción de Rock. Las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal consiguieron la victoria internacional gracias a la fuerza sonora de su tema "Ego".

La Academia Latina de la Grabación reconoció la madurez musical y la potencia instrumental del trío originario de Monterrey, Nuevo León. Las artistas mexicanas superaron a grandes exponentes de la escena alternativa y del rock hispanoamericano durante la ceremonia de entrega.

The Warning gano Mejor canción de Rock en los Latin Grammy 2026. Foto de FB: The Warning

La pieza ganadora refleja el crecimiento compositivo de la agrupación. Las tres integrantes escribieron la letra y diseñaron la estructura musical en colaboración directa con los autores Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez y Niko Rubio.

Para "Ego", las artistas apostaron por riffs agresivos y una base rítmica contundente que atrapó la atención de la crítica especializada. La canción logró conectar masivamente con sus seguidores, acumulando millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

Dedicatoria para las mujeres y niñas mexicanas

Al escuchar el anuncio de su victoria, los coautores Niko Rubio y Anton Curtis subieron al escenario para recibir el codiciado gramófono dorado. Los colaboradores leyeron un texto escrito previamente por las músicas mexicanas para agradecer el apoyo incondicional de su público.

El discurso destacó el enorme orgullo de representar a su país natal dentro del competitivo circuito del rock latinoamericano. Las integrantes enviaron un profundo agradecimiento a sus padres por creer en el proyecto desde sus inicios y a todo su equipo de trabajo.

The Warning dedicó su premio a las mujeres mexicanas. Foto de FB: The Warning

Las regiomontanas lanzaron un poderoso mensaje simbólico dirigido a las futuras generaciones de artistas en el país. El texto reconoció el esfuerzo de todas las niñas de México que sueñan con pisar los grandes escenarios de la industria discográfica mundial.

"Es una señal de que el mundo nos está escuchando. Viva México y vivan las mujeres mexicanas", remataron los portavoces entre los aplausos del público. La declaración validó años de esfuerzo independiente de las hermanas dentro del negocio musical.

Victoria frente a los veteranos del rock hispano

La terna de Mejor Canción de Rock reunió a figuras consagradas y nuevas propuestas del continente. The Warning compitió directamente contra leyendas argentinas y puertorriqueñas con décadas de trayectoria ininterrumpida en los estudios de grabación y giras mundiales.

La agrupación mexicana venció al ícono sudamericano Fito Paez, quien competía con su composición solista "Las fuerzas armadas del amor". También derrotaron al reconocido artista boricua Draco Rosa, nominado por la autoría y producción de su canción "Montserrat".

The Warning venció a una leyenda del rock como Fito Páez. Foto de FB: The Warning

La lista de rivales superados incluyó a la banda venezolana Viniloversus con su track "Destruirse". El rapero y rockero urbano Dillom completó la exigente categoría con su aclamado tema "Rojo Profundo", escrito en conjunto con Franco Dolzani y Fermín Ugarte.

Este reconocimiento internacional marca un hito absoluto para la representación femenina en la escena rockera latinoamericana. El premio posiciona a la agrupación nacional como una de las propuestas sonoras más imponentes y exportables del mercado actual.

Las mexicanas continúan su ascenso global tras celebrar recientemente su décimo aniversario con un concierto abarrotado en el Pepsi Center de la Ciudad de México. El mercado musical aplaude la consolidación definitiva de esta banda que mantiene viva la llama del rock.