Gabito Ballesteros ofrece disculpa tras suspensión de concierto en Querétaro

Tras la polémica generada por la suspensión de su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, el equipo de representación del cantante Gabito Ballesteros ofreció una disculpa pública a las autoridades estatales y municipales, así como al público que asistió al espectáculo que fue interrumpido por interpretar corridos bélicos sujetos a restricciones.

A través de un comunicado, la representación del intérprete reconoció que hubo un error de criterio y lamentó los hechos ocurridos en el Teatro del Pueblo, donde el concierto fue cancelado luego de que el artista interpretara canciones que no estaban autorizadas dentro del repertorio previamente presentado para su revisión.

El equipo del cantante aseguró que nunca tuvo la intención de generar controversia, incomodar o faltar al respeto a las autoridades y las instituciones, por lo que extendió sus disculpas al gobierno de Querétaro, al ayuntamiento de El Marqués, a las corporaciones de seguridad y al personal que participó en la organización del evento.

La disculpa también estuvo dirigida a los asistentes que esperaban disfrutar de una presentación más extensa, luego de que la intervención de las autoridades obligara a detener el espectáculo.

Foto: Especial

El incidente ocurrió cuando Ballesteros interpretó dos temas que contravenían las restricciones establecidas, entre ellos AMG. Aunque inicialmente fue retirado del escenario y advertido por personal de Inspección Municipal, regresó para continuar con el repertorio, situación que derivó en la cancelación definitiva.

Posteriormente, el cantante fue presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) para las actuaciones correspondientes, por la presunta interpretación de música con contenido que hace apología del delito.

En su pronunciamiento, la representación manifestó su agradecimiento por el recibimiento del público queretano y expresó su intención de regresar próximamente para ofrecer un espectáculo completo.

Mientras tanto, el comité organizador confirmó que la Feria Internacional Ganadera continuará con sus actividades programadas hasta el 30 de noviembre.