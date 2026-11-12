Ganadores de los Latin Grammy 2026: Lista completa y artistas nominados

La ciudad de Las Vegas recibe este jueves a las máximas estrellas de la industria musical para celebrar la 27ª edición de los Latin Grammy. El compositor mexicano Édgar Barrera domina la contienda con diez nominaciones, consolidando su posición como el productor más influyente de la actualidad.

Detrás del músico tamaulipeco, cuatro exponentes internacionales empatan con siete oportunidades de llevarse un preciado gramófono a casa. La lista de favoritos incluye a la cantante colombiana Karol G, la estrella española Rosalía, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el cantautor uruguayo Jorge Drexler.

Édgar Barrera ostenta el récord histórico absoluto de la Academia Latina de la Grabación con 82 menciones acumuladas. El productor mexicano suma 29 galardones durante toda su trayectoria, cifra que lo empata en la cima de los artistas más premiados junto al rapero puertorriqueño Residente.

Édgar Barrera en los Latin Grammy 2026. REUTERS

La competencia por las tres categorías principales enfrenta directamente a los líderes de la música urbana y el pop contemporáneo. Rosalía busca el triunfo con su disco LUX (Complete Works) y su canción "La Perla", interpretada junto a la agrupación Yahritza y Su Esencia.

Por su parte, Karol G defiende su placa discográfica Tropicoqueta, mientras CA7RIEL & Paco Amoroso compiten frontalmente con FREE SPIRITS. El veterano Jorge Drexler también disputa los trofeos más codiciados de la noche gracias a su álbum Taracá y el sencillo acústico "¿Cómo se ama?".

Homenaje histórico para el género urbano

La Academia Latina de la Grabación nombró a Daddy Yankee como Persona del Año, marcando la primera vez que un artista urbano recibe este reconocimiento. El puertorriqueño forjó el camino del reguetón en la década de 1990 y separó el sonido local del hip-hop estadounidense tradicional.

La ceremonia previa rindió un tributo especial al legado del cantante con presentaciones estelares de múltiples colegas de la industria. Figuras como Nathy Peluso, Dante Spinetta, Gente de Zona y el salsero Oscar D'León interpretaron éxitos globales como "Lo que pasó, pasó" y "Gasolina".

En el ámbito de las nuevas promesas, Zeca Veloso, la venezolana Maye y el mexicano Macario Martínez figuran como los contendientes más fuertes. Los tres cantantes buscan alzar el premio al Mejor nuevo artista frente a una talentosa generación de talentos debutantes.

Daddy Yankee será homenajeado en los Latin Grammy 2026. REUTERS

Las figuras femeninas también celebran hitos personales durante esta gran gala de premiación musical. La brasileña Anitta logró su primera nominación a Álbum del año con EQUILIBRIVM, mientras Silvana Estrada y la chilena Mon Laferte acumularon seis candidaturas cada una.

La intérprete Luísa Sonza rompió sus propias barreras idiomáticas al conseguir una mención en la categoría de Mejor interpretación de reguetón. La cantante compite directamente con el tema musical "Uñas Afiladas", una colaboración internacional grabada junto a la artista mexicana Sofía Reyes.

Lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2026

A continuación, presentamos las principales categorías de la entrega de premios y los vencedores definitivos de la gala que se celebra en la llamada 'Ciudad del Pecado':

Karol G en los Latin Grammy 2026. REUTERS