Ganadores de los Latin Grammy 2026: Lista completa y artistas nominados
Conoce la lista de ganadores de los Latin Grammy 2026. Édgar Barrera, Karol G y Rosalía lideran las nominaciones de la ceremonia en Las Vegas
La ciudad de Las Vegas recibe este jueves a las máximas estrellas de la industria musical para celebrar la 27ª edición de los Latin Grammy. El compositor mexicano Édgar Barrera domina la contienda con diez nominaciones, consolidando su posición como el productor más influyente de la actualidad.
Detrás del músico tamaulipeco, cuatro exponentes internacionales empatan con siete oportunidades de llevarse un preciado gramófono a casa. La lista de favoritos incluye a la cantante colombiana Karol G, la estrella española Rosalía, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso y el cantautor uruguayo Jorge Drexler.
Édgar Barrera ostenta el récord histórico absoluto de la Academia Latina de la Grabación con 82 menciones acumuladas. El productor mexicano suma 29 galardones durante toda su trayectoria, cifra que lo empata en la cima de los artistas más premiados junto al rapero puertorriqueño Residente.
La competencia por las tres categorías principales enfrenta directamente a los líderes de la música urbana y el pop contemporáneo. Rosalía busca el triunfo con su disco LUX (Complete Works) y su canción "La Perla", interpretada junto a la agrupación Yahritza y Su Esencia.
Por su parte, Karol G defiende su placa discográfica Tropicoqueta, mientras CA7RIEL & Paco Amoroso compiten frontalmente con FREE SPIRITS. El veterano Jorge Drexler también disputa los trofeos más codiciados de la noche gracias a su álbum Taracá y el sencillo acústico "¿Cómo se ama?".
Homenaje histórico para el género urbano
La Academia Latina de la Grabación nombró a Daddy Yankee como Persona del Año, marcando la primera vez que un artista urbano recibe este reconocimiento. El puertorriqueño forjó el camino del reguetón en la década de 1990 y separó el sonido local del hip-hop estadounidense tradicional.
La ceremonia previa rindió un tributo especial al legado del cantante con presentaciones estelares de múltiples colegas de la industria. Figuras como Nathy Peluso, Dante Spinetta, Gente de Zona y el salsero Oscar D'León interpretaron éxitos globales como "Lo que pasó, pasó" y "Gasolina".
En el ámbito de las nuevas promesas, Zeca Veloso, la venezolana Maye y el mexicano Macario Martínez figuran como los contendientes más fuertes. Los tres cantantes buscan alzar el premio al Mejor nuevo artista frente a una talentosa generación de talentos debutantes.
Las figuras femeninas también celebran hitos personales durante esta gran gala de premiación musical. La brasileña Anitta logró su primera nominación a Álbum del año con EQUILIBRIVM, mientras Silvana Estrada y la chilena Mon Laferte acumularon seis candidaturas cada una.
La intérprete Luísa Sonza rompió sus propias barreras idiomáticas al conseguir una mención en la categoría de Mejor interpretación de reguetón. La cantante compite directamente con el tema musical "Uñas Afiladas", una colaboración internacional grabada junto a la artista mexicana Sofía Reyes.
Lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2026
A continuación, presentamos las principales categorías de la entrega de premios y los vencedores definitivos de la gala que se celebra en la llamada 'Ciudad del Pecado':
- Grabación del Año:
- Álbum del Año:
- Canción del Año:
- Mejor Nuevo Artista: Aria Vega
- Productor del Año:
- Compositor del Año: Sara Schell
- Mejor Canción Pop: La Perla - Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia
- Mejor Álbum Pop Tradicional: Yo Canto 2 - Laura Pausini
- Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
- Mejor Canción Alternativa: Ante la duda, baila - Jorge Drexler
- Mejor Álbum de Música Alternativa: LUX (Complete Works) - Rosalía
- Mejor Canción de Rock: Ego - The Warning
- Mejor Álbum de Rock: Shine - Fito Paez
- Mejor Interpretación Reggaeton: Verano Rosa - Karol G featuring Feid
- Mejor Canción Urbana: Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
- Mejor Interpretación Urbana: Gil - Milo J featuring Trueno
- Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Antisistema - J Noa & Trooko
- Mejor Álbum de Música Urbana:
- Mejor Álbum de Música Banda: Piedras A La Luna - Eden Muñoz
- Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: La Fernández - Camila Fernández
- Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido
- Mejor Canción Regional Mexicana: No Capea - Xavi, Grupo Frontera
- Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Disco Vol. 1 - Carlos Vives
- Mejor Álbum Merengue/Bachata: Chula - Techy
- Mejor Álbum de Salsa: El Alma En Clave - Luis Enrique
- Mejor Canción Tropical: Nombre y Apellido - Luis Enrique, De La Ghetto / Realidad-Es - Grupo Niche
- Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña: Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas, Dino d'Santiago
- Mejor Álbum de Samba/Pagode: 50 Anos De Carreira - Leci Brandão
- Mejor Álbum de Música Sertaneja: Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
- Mejor Canción en Lengua Portuguesa: Viver e morrer de amor na América Latina - Johnny Hooker & Ney Matogrosso
- Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa: CARRANCA - Urias
- Mejor Álbum Cristiano en Portugués: Betel (Ao Vivo) - Eli Soares
- Mejor Interpretación de Música Electrónica: Beto’s Horns - Fred Remix - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again..
- Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Gonzalo Plays Pino - Gonzalo Rubalcaba
- Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Lux (Complete Works) - Rosalía
- Mejor Arreglo: Dando Y Dando - Luis Enrique
- Mejor Canción de Raíces: El tambor chico - Jorge Drexler & Rueda De Candombe
- Mejor Álbum Cantautor: Taracá - Jorge Drexler
- Mejor Álbum Folclórico: La Vida Era Más Corta - Milo J
- Mejor Álbum de Tango: Le Grand Tango - Quinteto Astor Piazzolla
- Mejor Música para Medios Visuales: O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves & Tomaz Alves Souza
- Mejor Álbum Instrumental: A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
- Mejor Álbum de Música Infantil: Mil Secretos - Cantoalegre, Marta Gómez
- Mejor Álbum de Música Clásica: Odyssey - Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela
- Mejor Álbum Cristiano en Español: Eterno - Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
- Mejor Video Musical Versión Corta: Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía
- Mejor Video Musical Versión Larga: FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Mejor Álbum Tropical Tradicional:
- Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Antes que el tiempo se vaya - Fonseca
- Mejor Canción Cantautor:
- Mejor Álbum de Música Norteña:
- Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Dosis - Xavi
- Mejor Álbum de Música Flamenca:
- Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués:
- Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa:
- Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa:
- Mejor Obra/Composición Clásica:
- Mejor Diseño de Empaque:
- Mejor Álbum de Pop/Rock: Juan Esteban - Juanes
- Mejor Canción de Pop/Rock: