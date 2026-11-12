Silvana Estrada derrota a Jorge Drexler y Joaquina: gana el Latin Grammy 2026 por "Dime"

Silvana Estrada puso el nombre de México entre los ganadores de los Latin Grammy 2026. La cantante y compositora veracruzana consiguió llevarse el premio a Mejor Canción Cantautor por "Dime", una de las piezas de su disco Vendrán Suaves Lluvias, durante la ceremonia celebrada este jueves 12 de noviembre en Las Vegas.

La mexicana se enfrentó a otros compositores reconocidos, entre ellos Jorge Drexler y Joaquina, pero finalmente fue su canción la que se quedó con el galardón. Este reconocimiento también representa un nuevo paso en su carrera, especialmente porque llegó a la edición número 27 de los premios con seis nominaciones, la mayor cantidad que ha conseguido hasta ahora.

La victoria fue el primer premio de la noche para Silvana, quien desde hace algunos años se ha abierto camino dentro de la música latinoamericana con una propuesta que mezcla distintos géneros y pone especial atención en las letras.

Silvana Estrada venció a Jorge Drexler y Joaquina con "Dime"

La categoría de Mejor Canción Cantautor reunió a varios nombres de la escena musical. Además de Silvana Estrada, competían Joaquina con "generación digital", Jorge Drexler con "Las Palabras", Arath Herce con "Musas en Mi" y Covi Quintana con "Temblor y Réplica".

Sin embargo, "Dime" terminó llevándose el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación. La canción forma parte de Vendrán Suaves Lluvias, álbum que llegó a las tiendas en octubre de 2025 y que también consiguió una nominación en la categoría de Álbum del Año.

La categoría de Mejor Canción Cantautor reunió a varios nombres de la escena musical. Getty Images via AFP

En total, Silvana obtuvo seis postulaciones: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor y Mejor Canción Raíces, esta última por el tema "El Alma Mía".

Su disco compitió en Álbum del Año con producciones de artistas como Rosalía, Karol G, Mon Laferte, Carín León, Anitta, Rawayana, Milo J y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, entre otros.

El disco que Silvana Estrada produjo por su cuenta

Detrás de Vendrán Suaves Lluvias hay un trabajo de tres años. El material fue grabado en distintos estudios de Ciudad de México, Montreal y Barcelona, entre otras ciudades, y tuvo una particularidad: Silvana asumió por su cuenta las tareas de composición, producción e ingeniería de sonido.

En una entrevista con Billboard, la cantante habló del orgullo que le provocaba competir en categorías tan importantes siendo una artista independiente.

Detrás de Vendrán Suaves Lluvias hay un trabajo de tres años. Getty Images via AFP

La mexicana explicó que nunca imaginó estar nominada a Grabación, Álbum y Canción del Año, reconocimientos que suelen relacionarse con artistas respaldados por grandes disqueras y equipos de producción numerosos. En su caso, aseguró que solamente tres personas se encargaban de manejar el proyecto.

En octubre de 2026 también lanzó una edición ampliada del álbum, titulada Vendrán Suaves Lluvias (y el tiempo prudente), que incluyó dos canciones nuevas: "Pensarte" y "Todo Baila", esta última en colaboración con M. Ward.

De Mejor Artista Nuevo a conquistar otro Latin Grammy

Este no es el primer reconocimiento que Silvana Estrada recibe de la Academia Latina de la Grabación. En 2022 ganó el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo gracias a su álbum debut Marchita, con el que comenzó a llamar la atención de un público más amplio.

Originaria de Coatepec, Veracruz, la cantante creció en una familia de músicos y lauderos. A lo largo de su trayectoria ha colaborado con artistas como Charlie Hunter y compartido escenarios con Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Julieta Venegas.

En 2026 también asumió el papel de artista asociada de la Filarmónica de Los Ángeles, sumando una nueva experiencia a su carrera.

Este no es el primer reconocimiento que Silvana Estrada recibe de la Academia Latina de la Grabación. Getty Images via AFP

Con este premio por "Dime", Silvana Estrada suma otro Latin Grammy a su trayectoria y demuestra que una producción independiente también puede competir en las categorías más importantes de la música latina. Su triunfo en Las Vegas es, además, un reconocimiento al trabajo que ha construido detrás de sus propias canciones.