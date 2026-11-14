Viernes 13 (cielos y routers saturados)

A las 15:36 del viernes, hora de Washington, algo empezó a fallar en las comunicaciones del control aéreo de Estados Unidos. 18 minutos después, la FAA ordenó que ningún avión despegara en todo el país “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”. Había más de 3 mil 500 aeronaves en el aire. El espacio aéreo se reabrió a las 20:15, con más de diez mil vuelos afectados y Eurocontrol frenando, a petición de la FAA, los despegues hacia EU desde 42 países. El AICM también reportó retrasos. Es la segunda vez desde el 11 de septiembre de 2001 que EU detiene todas sus salidas.

Con ese antecedente, y en viernes 13, la paranoia tenía la mesa puesta. En redes se habló de ciberataque, de terrorismo, de la caída de Microsoft del jueves y de SMART, el nuevo sistema de la FAA que reacomoda rutas con inteligencia artificial. Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, dijo que hay “cero evidencia” de un ataque y descartó el vínculo con Microsoft o con la IA. Sean Duffy, secretario de Transporte, negó que SMART tuviera algo que ver. Ningún gobierno confirma un ataque en las primeras horas, así que la cautela se vale. Pero la explicación oficial es verosímil, y a mí me inquieta más que la del hacker.

Duffy lo resumió así: “nuestros switches, nuestros routers se sobrecargaron de datos”. Los centros de control que llevan a los aviones de un aeropuerto a otro se comunican por una red llamada FTI, por donde pasan la voz entre controladores y pilotos y los datos de radar. Durante décadas esa red funcionó con circuitos TDM, una tecnología que le asigna a cada señal un canal fijo, como un carril exclusivo en la carretera. Las telefónicas llevan años apagando esos circuitos y la FAA migra a fibra óptica y redes IP, donde todo viaja en paquetes que comparten camino. Mientras dura la mudanza conviven los dos mundos, unidos por aparatos que traducen de uno a otro.

Cada router tiene un límite. Si por un error de configuración, un equipo defectuoso o un choque entre el sistema viejo y el nuevo le llegan más datos de los que puede despachar, los paquetes hacen fila y empiezan a perderse. Muchos sistemas responden reenviando lo que no llegó, y ese reenvío mete más tráfico en una red que ya no podía con el que tenía. Los ingenieros le llaman colapso por congestión. No sabemos aún si fue eso, pero encaja con la “información inconsistente” que mencionó Duffy y con las incompatibilidades entre equipo viejo y nuevo que Mullin dice que revisan. En control aéreo un dato inconsistente es peor que ningún dato. Un controlador puede trabajar sin pantalla si sabe que no la tiene; con una que le muestra un avión donde estaba hace treinta segundos, no. Por eso se paran los despegues: se cierra la entrada para que los que ya vuelan aterricen con lo que sigue funcionando.

El peligro real está en una infraestructura que lleva tiempo mandando avisos. En 2025, Newark sufrió apagones de radar y radio, y Dallas se quedó a ciegas porque un proveedor cortó dos cables de fibra. Hace menos de dos meses, Filadelfia perdió su circuito principal y el respaldo de Verizon también estaba cortado. Un respaldo que se cae junto con el principal no sirve de nada. Duffy pide al Congreso 50 mil mdd y advierte que habrá más paros. Puede tener razón y, al mismo tiempo, estar usando el susto para negociar presupuesto. Caben las dos cosas.

Esto le puede pasar a cualquier país que mueva aviones, y lo que habría que hacer se sabe desde hace tiempo. Respaldos por rutas físicas y con proveedores distintos. Que la voz y el radar tengan prioridad garantizada dentro de la red y que ningún equipo pueda inundar a los demás. Migrar con el sistema viejo todavía encendido, listo para volver a él en minutos. Y un modo degradado que se ensaye de verdad, con radios y enlaces satelitales ajenos a la red terrestre, para que una falla obligue a volar más lento y no a dejar de volar. Si, además, los reportes de causa raíz fueran públicos, sabríamos de qué tamaño es el problema.

México tendría que leer esto con atención. En 2021 la FAA nos bajó a categoría 2 y tardamos más de dos años en recuperar la 1. Los controladores de Seneam llevan años quejándose del equipo y del cansancio. ¿Alguien en el gobierno sabe qué pasaría si mañana se saturan los routers del control aéreo mexicano? ¿Hay un plan escrito para ese día?

El viernes ningún avión se cayó. El sistema frenó a tiempo, que es lo que debía hacer. Falta saber cuántas veces más tendrá que frenar antes de que alguien pague por arreglarlo.