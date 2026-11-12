Latin Grammy 2026: Edgar Barrera y The Warning celebran el centenario de José Alfredo Jiménez

La Academia Latina de la Grabación rindió un monumental homenaje al cantautor José Alfredo Jiménez durante la 27.ª entrega de los Latin Grammy en Las Vegas. Múltiples artistas mexicanos unieron sus talentos sobre el escenario para celebrar el centenario del natalicio de la máxima leyenda de la música ranchera.

El exportero de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, tomó los micrófonos del recinto para presentar este emotivo segmento musical. El futbolista anunció un popurrí especial conformado por los temas más emblemáticos del compositor originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, nacido el 19 de enero de 1926.

Daniela Villarreal Velez de The Warning REUTERS

El acto central arrancó con la participación de la banda regiomontana The Warning, quienes llevaron el clásico "Te solté la rienda" a su propio terreno. Las hermanas Villarreal inyectaron pesados riffs de guitarra y veloces ritmos de batería para transformar el lamento ranchero en una auténtica pieza de rock contemporáneo.

Camila Fernández conquistó la mirada del público al subir al entarimado portando un tradicional traje de mariachi que dejaba ver su notorio embarazo. La intérprete entregó una versión magistral del éxito "El rey" y coronó su participación lanzando un grito con dedicatoria doble: "Y arriba José Alfredo, y mi Tata también", recordando a su abuelo Vicente Fernández.

La reinterpretación sonora de los clásicos guanajuatenses

El multigalardonado productor Edgar Barrera jugó un rol fundamental durante este bloque conmemorativo al acompañar a diferentes colegas con sus instrumentos. El músico compartió los reflectores con la agrupación pop Reik para entregar una sentida interpretación de la icónica canción "La media vuelta".

La versatilidad del compositor mexicano quedó demostrada al permanecer en la tarima para el siguiente número de la noche de gala. Barrera lideró el acompañamiento para arropar las voces de la cantante regiomontana Sofía Reyes y la artista argentina Yami Safdie al ritmo de "Si nos dejan".

Reik y Edgar Barrera en los Latin Grammy 2026. REUTERS

Este tributo sirvió para demostrar la vigencia absoluta de las letras escritas por el "Hijo del Pueblo" hace exactamente un siglo. Los arreglos modernos permitieron que el inmenso legado del ídolo mexicano conectara simultáneamente con las audiencias maduras y las nuevas generaciones de espectadores de toda Latinoamérica.

El triunfo absoluto del talento mexicano en Las Vegas

Este homenaje coronó una jornada llena de victorias para los representantes nacionales dentro de la ceremonia de premiación estadounidense. Las regiomontanas de The Warning subieron previamente al escenario para recibir su gramófono a Mejor Canción de Rock gracias a su tema original "Ego".

Por su parte, Camila Fernández reafirmó su posición como la nueva gran voz de la dinastía musical al ganar la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi. La cantante jalisciense triunfó en su respectiva terna con la placa discográfica La Fernández, material que captura la esencia pura de la música vernácula.

Camila Fernández recordó a José Alfredo Jiménez y a su abuelo. REUTERS

Edgar Barrera dominó las conversaciones de la industria al llegar al evento como el máximo favorito con diez nominaciones totales. El creador de éxitos musicales demostró su fuerza frente a los votantes de la academia al llevarse los aplausos de toda la comunidad artística.

La delegación mexicana celebró también la contundente victoria del cantautor Eden Muñoz, quien se llevó el trofeo a Mejor Álbum de Música Banda con su disco Piedras A La Luna. Esta edición del certamen consolida el enorme poder cultural y comercial de México frente al resto de la escena sonora continental.