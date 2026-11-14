Frentes Políticos / 14 de noviembre de 2026

1. Bienestar común. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevará a la cumbre de APEC una postura que busca poner el desarrollo por encima de la competencia a cualquier costo; ningún país debe prosperar a costa de otro. La agenda contiene cooperación, bienestar compartido y una política exterior con principios constitucionales. También hay diplomacia que se construye con hechos, como el nuevo consulado mexicano en China, aumento de 10% del turismo de ese país y una exposición de más de 800 piezas del México antiguo en Shanghái. Cultura, turismo, desarrollo conjunto. Lo mejor de dos mundos. Bienvenido.

2. Fallo. La UIF, a cargo de Omar Reyes Colmenares, congeló las cuentas de Rubén Rocha, pero fue un tribunal el que abrió una rendija para que recuperara el acceso a sus pensiones. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión provisional que le permite disponer de recursos del ISSSTE, IMSS y la UAS. No es una liberación total, pues sus demás cuentas y operaciones financieras siguen restringidas. Sin embargo, el detalle importa. En medio de las acusaciones de EU por presuntos vínculos con Los Chapitos, la resolución no exonera al exgobernador ni desactiva investigaciones. Está lejos de la absolución.

3. Clausura imaginaria. Alejandro Moreno encontró en el escándalo de los contratos electorales un argumento para golpear a Morena. Alito, el dirigente nacional del PRI, clausuró simbólicamente el IEE Sonora y exigió investigar los presuntos vínculos de funcionarios del organismo, encabezados por Nery Ruiz Arvizu, con familiares y allegados de Guadalupe Taddei. Acusó al instituto de operar como centro de una red de proveedores bajo sospecha y anunció que llevará el caso a instancias nacionales e internacionales. La salida de Taddei, advirtió, es insuficiente. Así el México de nuestros tiempos, clausura de utilería y fuga de recursos real.

4. Inédito. Antonio Astiazarán consiguió lo que parecía imposible: ser nombrado defensor de Sonora por el PAN y por el PRI. Primero, el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, le encargó defender la patria, la familia y la libertad. Ahora, Alejandro Moreno, el líder priista, lo nombró coordinador estatal de la Defensa de Sonora. Así, el alcalde de Hermosillo ya tiene dos credenciales y dos respaldos para buscar la gubernatura en 2027. En lugar de dos candidatos, la alianza opositora encontró uno que les sirve a ambos. ¿En campaña tendrá que cambiar de camiseta según el templete? ¡Unidad, aunque sea por duplicado!

5. Cifras bajo sospecha. A Layda Sansores se le rebelan los números. Mientras habla de seguridad, Campeche aparece en noveno lugar nacional por homicidio doloso, con 85 casos de enero a octubre. Pescadores de San Román denuncian que llevan meses pidiendo una lancha de rescate sin respuesta. En feminicidios, la gobernadora habla de 18 casos en cinco años, aunque el Secretariado Ejecutivo reporta 50. Y en combate a la pobreza, Layda ocupa el sitio 29 de 32, con 35% de aprobación. El discurso de Sansores se topa con una realidad que ningún indicador logra tapar. Mejor resuelva.