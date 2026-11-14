Religiones: breve vistazo histórico

A partir del siglo VII d.C. dos grandes ejes religiosos fueron dominantes en los espacios geográficos comprendidos entre Oriente Medio, Europa, el norte de África y, en último término, el continente americano. Se trató del cristianismo y el islam, ambos con raíces en el judaísmo bíblico e impregnados de un espíritu misionero que los impulsaba a su difusión por medio de la prédica, pero también de la espada. Los imperios cristianos y los musulmanes se convirtieron en hegemónicos ahí donde lograron afincarse, la mayor parte de las veces con cero tolerancia hacia quienes no compartían la fe oficial y cargaran, por tanto, con el estigma de ser paganos o herejes. La única excepción que se dio fue respecto a la minoría judía que tras ser expulsada de su patria ancestral en el antiguo Israel, habitaba en su seno. A los judíos se les toleraba a veces sí y a veces no, dependiendo de circunstancias coyunturales permanentemente variables.

La relativa tolerancia a los judíos se justificaba en el caso cristiano sobre la base de escritos de san Agustín incluidos en La ciudad de Dios, donde la consigna era dejarlos vivir, por ser testimonios vivientes de la llegada de Jesús al mundo, además de portadores de la profecía que lo anunciaba, pero manteniéndolos en condiciones de humillación y dispersión, para escarmentar con ello a quienes se obcecaran en no aceptar el mensaje cristiano. Fue así como las pequeñas comunidades judías dispersas en imperios cristianos sobrevivieron, expuestas a oscilaciones entre tolerancia y violencia, a veces acogidos y a veces hostigados y expulsados. Hubo periodos de convivencia fructífera –la España de las tres culturas, por ejemplo– para desatarse después la persecución, las conversiones forzadas, la violencia de los procesos inquisitoriales y finalmente la expulsión total en aras de establecer la pureza de la religión única. Esa secuencia histórica prevaleció con variantes en distintos espacios de la Europa cristiana y se trasladó al Nuevo Mundo tras la colonización europea de América.

La trayectoria de expansión de los imperios musulmanes fue, en cuanto a tolerancia, parecida a la de los cristianos. Tanto en las grandes capitales como Bagdad, Damasco o Estambul, las enseñanzas del califa Omar establecían la imposibilidad de aceptar en su seno a herejes y paganos, aunque sí se toleraba relativamente a las minorías cristianas y judías que residían en su seno. El hecho de que judaísmo y cristianismo fueran consideradas “religiones del libro” al haber tenido en sus manos la revelación divina (la que, según la interpretación islámica, nunca llegaron a entender correctamente hasta que el profeta Mahoma lo hizo), les daba la ventaja de ser tolerados en calidad de “dhimmis”, es decir, podían vivir entre los fieles musulmanes, pero en condiciones de ciudadanos de segunda clase.

Mientras tanto, en Europa, la irrupción del movimiento protestante en el siglo XVI y la posterior emergencia de la Ilustración, fueron quebrando los monopolios religiosos para impulsar nuevas posturas tendientes a aceptar la diversidad de creencias. Esa modernidad europea logró a la postre desvincular la identidad religiosa del derecho a la ciudadanía, con lo cual quedó asentado, sin duda, un gran avance civilizatorio. La religión dejó de ser así, el factor que legitimaba derechos o imponía exclusiones.

No fue ese el caso en los espacios regidos por los imperios musulmanes, aunque hubo excepciones. Las condiciones premodernas perduraron ahí por largo tiempo, de tal suerte que, incluso en la actualidad, diversos países islámicos siguen castigando a los herejes o a quienes se atreven a convertirse a otra religión, tratándolos como delincuentes a quienes se sanciona con dureza extrema. Sobre todo, en los entornos dominados por poderes inspirados en el islam jihadista, donde se continúa enarbolando el estandarte de la guerra santa, quien no comulga con la versión del islam propia del poder en turno, merece la subyugación total o la muerte. Tal fue la experiencia espeluznante durante los pocos años que se mantuvo en pie el califato de ISIS o Estado Islámico dominando vastos territorios de Siria e Irak (2014-2019).

En la actualidad podemos preciarnos de que en una multiplicidad de naciones el factor religioso no constituye ya más la justificación para la exclusión y la violencia entre quienes son diferentes. Sin embargo, es necesario reconocer que, lamentablemente, en muchos espacios siguen vigentes o en proceso de renacimiento los modelos radicales religiosos del pasado, proclives a la violencia extrema contra quienes no comparten las verdades absolutas de quienes son el poder hegemónico en turno.