Colette Kress es nombrada directora ejecutiva interina de Nvidia tras la salida de Jensen Huang

Colette Kress fue nombrada directora ejecutiva interina de Nvidia después de la renuncia de Jensen Huang, quien dejó sus cargos como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración en medio de una controversia que ha sacudido a la industria tecnológica y a los mercados financieros.

Antes de asumir la dirección interina, Kress se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia.

¿Quién es Colette Kress?

Kress se incorporó a la empresa en septiembre de 2013 y desde entonces ha sido una de las principales responsables de la estrategia financiera que acompañó el crecimiento de Nvidia durante el auge de la inteligencia artificial y los semiconductores avanzados.

Antes de llegar a Nvidia, trabajó en Cisco Systems, donde ocupó el cargo de vicepresidenta sénior y directora financiera de la división de Tecnología Empresarial y Operaciones. También desarrolló parte de su carrera en Microsoft y en Texas Instruments, desempeñando diversas funciones relacionadas con finanzas corporativas y planificación estratégica.

Kress es licenciada en Finanzas por la Universidad de Arizona y posee una maestría en administración de empresas (MBA) por la Universidad Metodista del Sur.

Mercado castiga a Nvidia tras la salida de Huang

La polémica generada entorno a Jensen Huang provocaron que las acciones de Nvidia registraran importantes pérdidas y llegaron a cotizar alrededor de los 152 dólares por título durante la sesión bursátil, profundizando la caída que ya venía afectando a la empresa durante los días previos.

Además de ser uno de los tres cofundadores de Nvidia, Huang fue considerado el principal impulsor de la estrategia que transformó a la empresa en líder mundial de procesadores para inteligencia artificial, centros de datos y sistemas de cómputo avanzado.

Megaspeed promete colaborar con las investigaciones

Mientras tanto, la empresa singapurense Megaspeed, vinculada a la controversia que rodea a Huang, anunció que inició una revisión interna de sus prácticas comerciales y de exportación.

La compañía informó que contrató a un despacho jurídico estadounidense para auditar sus operaciones relacionadas con unidades de procesamiento gráfico (GPU) y verificar el cumplimiento de las normas de exportación impuestas por Estados Unidos.

Megaspeed afirmó que colaborará con las autoridades estadounidenses y rechazó cualquier actuación irregular relacionada con el comercio de tecnología avanzada.