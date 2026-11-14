Garbage lleva el mariachi al Zócalo con inesperada versión de "The World Is Not Enough"

Con el Palacio Nacional de fondo y los primeros acordes de Laura Palmer's Theme, tema de la famosa serie Twin Peaks, de David Lynch, apareció Garbage en el escenario del Zócalo capitalino, donde cerró su año de giras ante una multitud que esperaba reencontrarse con una de las bandas más representativas del rock alternativo de los años noventa.

There's No Future in Optimism y Hold fueron las canciones con las que Shirley Manson y compañía comenzaron a recorrer su repertorio. Ella, vestida completamente de blanco y con el rostro cubierto por un velo, encabezó el arranque de la presentación, mientras los instrumentos se entrelazaban en ese sonido exquisito y cuidadosamente construido que caracteriza a la agrupación. En la plancha, miles de personas ya bailaban.

Había familias completas, hombres y mujeres que llegaron solos o en grupo; algunos con la clásica melena de quienes crecieron escuchando a la banda, otros sin ningún distintivo que los identificara como seguidores. También estaban los más jóvenes, como una niña sonriente que sostenía un cartel en el que podía leerse: "Te amamos, mis padres me enseñaron tu música".

Con el Palacio Nacional de fondo y los primeros acordes de Laura Palmer's Theme, tema de la famosa serie Twin Peaks, de David Lynch, apareció Garbage Edgar Negrete Lira

Con botas altas de piel y un vestido blanco, Shirley Manson no dejó de moverse durante la noche. A su derecha, la Catedral Metropolitana, que habitualmente queda detrás del escenario en este tipo de presentaciones, ganó protagonismo. Sus columnas, relieves y detalles barrocos parecían acompañar aquella música construida a partir de capas de sonidos, guitarras distorsionadas y atmósferas oscuras que, sin perder fuerza, también encuentran espacio para las melodías más pegajosas.

Shirley Manson conquista el Zócalo con su humor y una bandera mexicana

Butch Vig, uno de los fundadores de Garbage y reconocido productor musical, se concentró en la batería y dejó el protagonismo a Manson, quien no paraba de bailar y sonreír detrás del maquillaje blanco que le daba una apariencia pálida. Entre canción y canción, la cantante rompía la oscuridad y la solemnidad de la noche con su sentido del humor.

Buenas noches, Mexico City. ¡Wow! No puedo creer que estamos aquí, dijo durante la interpretación de The Men Who Rule the World.

Entre el público también había curiosos que habían llegado al Zócalo por otros motivos. Comerciantes con mochilas llenas de mercancía y familias que salieron a pasear en sábado se detenían a escuchar. Quizá algunos no conocían la historia de Garbage, una agrupación formada en 1993 en Madison, Wisconsin, que reunió a Shirley Manson con los músicos Butch Vig, Duke Erikson y Steve Marker, y que irrumpió en la escena del rock alternativo para darle un sonido propio.

Vig, además de tocar la batería, había ganado reconocimiento como productor de discos fundamentales del rock, entre ellos Nevermind, de Nirvana. La propuesta de Garbage tomó elementos del rock alternativo, la música electrónica y los sonidos industriales para construir una identidad propia, acompañada por letras que cuestionan las relaciones de poder, los estereotipos, la violencia y las contradicciones de la sociedad.

Muchas gracias, nuestro nombre es Garbage y es un placer tocar para ustedes en el Zócalo. Creí que podría hablar en español con ustedes. No importa quiénes somos ni de dónde somos, lo sentimos, lo entendemos, aunque no pueda hablar en español. Vinimos hace 30 años, en 1996, y no teníamos idea de que después de tantos años volveríamos a este increíble lugar. Es difícil explicar lo que su país significa para nosotros, pero es un honor estar aquí para ustedes. Estoy muy nerviosa hoy, necesito una cerveza, aunque estuve todo el día en el baño.

La confesión provocó una ovación y Shirley respondió con la conocida señal de Britney Spears, levantando el dedo medio para sorpresa de todos los presentes. Todo antes de agradecer nuevamente el cariño de sus seguidores.

Entre el público también había curiosos que habían llegado al Zócalo por otros motivos. Edgar Negrete Lira

Los amamos, te amo, Garbage los ama, expresó.

Sin temor, la cantante bajó del escenario para cantar en medio del pasillo que dividía las dos secciones del Zócalo. Aunque estaba rodeada por integrantes del equipo de seguridad, que la protegían de cualquier ocurrencia de los fans, la única sorpresa llegó de uno de ellos, que le lanzó una bandera mexicana. Shirley no dudó en tomarla, ondearla y, por momentos, envolverse en ella mientras continuaba cantando.

Chinese Fire Horse, Run Baby Run y What Do You Love Me mantuvieron el movimiento en la explanada. Pero también hubo espacio para detenerse un momento y reconocer esa relación que la agrupación ha construido con el público mexicano.

Vamos a dedicar esta canción a todos los que están aquí. Por alguna razón somos una banda que pocos entienden, pero por alguna extraña razón aquí siempre hemos sido entendidos, dijo Manson.

Garbage muestra su lado más oscuro y comparte escenario con The Warning

Después de tanta energía y alegría, llegó ese otro lado que también hace único el sonido de Garbage y que, como reconoce Shirley, no siempre es fácil de entender. Las luces se apagaron en el escenario y dejaron visible únicamente a la vocalista, bañada por un juego de luces neón que, junto con su maquillaje completamente blanco, la hacía parecer un esqueleto.

El público mantuvo la atención y siguió moviendo la cabeza al ritmo de The Day That I Met God, una de las canciones de su álbum más reciente, Let All That We Imagine Be the Light (2025). El tema, que Shirley escribió durante su recuperación de una cirugía, habla del amor, la mortalidad y la gratitud por seguir viviendo. En el Zócalo, su interpretación se extendió entre guitarras eléctricas, una batería incesante y una melodía que fue creciendo hasta envolver toda la plaza.

Al terminar, se escuchó el famoso "¡Shirley, hermana, ya eres mexicana!", un grito habitual en los conciertos que se celebran en el país, pero que consigue una conexión distinta dependiendo de quién lo recibe. Manson atendió el llamado durante unos segundos y se divirtió con la actitud de sus seguidores. Quienes comenzaron el coro eran algunos de sus fans más recalcitrantes, pero los curiosos también se sumaron con la misma intensidad. ¿Qué importaba quién conocía todas las canciones y quién apenas se había detenido a escuchar? Lo importante era que había un concierto gratuito y que sonaba muy bien.

Después de tanta energía y alegría, llegó ese otro lado que también hace único el sonido de Garbage y que, como reconoce Shirley, no siempre es fácil de entender. Edgar Negrete Lira

Después llegó Fix Me Now, antes de que Shirley anunciara una sorpresa que había preparado para el público mexicano.

Queríamos hacer algo especial para ustedes. Por suerte para nosotros, en noviembre pasado nos reunimos con una banda enorme de mujeres que tienen aquí, The Warning. Hemos seguido su carrera desde que comenzaron y vienen de ganar un Grammy ayer. Es un honor para mí presentar a Paulina Villarreal.

Entonces comenzaron los acordes de I Think I'm Paranoid. La voz de Paulina, integrante de The Warning, se encontró con la de Shirley en una interpretación que pronto dejó de parecer una colaboración ensayada para convertirse en el juego de dos amigas que disfrutan estar juntas sobre el escenario.

Paulina, tan sonriente como la cantante escocesa, se movía de un lado a otro, intercambiaba miradas con ella y ambas se abrazaban mientras compartían la canción noventera. Al terminar, Shirley le dio un beso en la mejilla a la mexicana, que recibió el cariño del público con la misma alegría.

Shirley Manson comparte un mensaje político y se despide con mariachi

Esa misma complicidad fue la que mostró Garbage toda la noche con el público mexicano. Y como otra carta de amor, como una declaración de lo feliz que es la banda cuando está en México, Garbage cantó el clásico de The Cure, Lovesong: “Contigo me siento joven de nuevo… no me siento solo cuando estoy contigo”, dice la canción.

Pero antes de despedirse, tenían que coincidir público y banda en una última postura: la política.

Estoy viendo muchas banderas de Palestina en el público, y me da gusto que seamos parte de este sector que lucha contra el poder. No hagamos caso a los políticos que nos quieren poner uno en contra del otro. Lo que sucede es difícil de ver, pero lo importante es que hoy estamos unidos: no importa el color, no importa si eres trans, no importa la bandera ni la nacionalidad, todos somos lo mismo, y México, el amor es lo más importante, lo demás no es importante, dijo Shirley mientras decenas de banderas palestinas ondeaban en el aire.

Después de ese mensaje, soltó un clásico de principios de los dos mil para llevar la energía a tope: Cherry Lips.

Esa misma complicidad fue la que mostró Garbage toda la noche con el público mexicano. Edgar Negrete Lira

Antes de irse, Butch Vig bajó de su batería para agradecer también al público, regalar sus baquetas y tocar Only Happy When It Rains.

Hemos estado por todo el mundo, pero esta es la noche más mágica que hemos vivido en toda la gira este año. Mi español es terrible, pero gracias. ¡Viva México!, dijo Vig.

En medio de las lágrimas de Shirley, que seguía deshaciéndose en elogios por México, apareció el mariachi para ahora sí decir adiós con The World Is Not Enough, el tema que Garbage grabó para la película de James Bond del mismo nombre.