Vozinha sorprende al aparecer en concierto de Grupo Frontera; así fue su encuentro

El futbol y la música regional mexicana se encontraron en una escena inesperada. Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se volvió viral durante la Copa del Mundo 2026, asistió al concierto de Grupo Frontera en Chile, donde tuvo la oportunidad de saludar a los músicos y compartir un momento con ellos fuera del escenario.

La visita ocurrió la noche del 15 de octubre y quedó registrada en las redes sociales de la banda, que publicó fotografías de su convivencia con el futbolista de 40 años.

Foto: Instagram grupofrontera

¿Cómo fue el encuentro entre Vozinha y Grupo Frontera?

La coincidencia ocurrió mientras Adelaido ‘Payo’ Solís III, uno de los vocalistas de Grupo Frontera, caminaba cerca de los asistentes que se encontraban frente al escenario.

En medio del público, el cantante reconoció al guardameta y se acercó para saludarlo con un abrazo. Aunque el intercambio fue breve en ese momento, la noche todavía les tenía preparada otra oportunidad para convivir.

Más tarde, el equipo de la agrupación invitó al futbolista al backstage, donde pudo reunirse con los integrantes en un ambiente más privado y tomarse fotografías con ellos.

¿Por qué Vozinha se encuentra en Chile?

El arquero caboverdiano permanece en el país sudamericano debido a su vínculo profesional con Colo-Colo, equipo al que se incorporó después de su participación en el Mundial de 2026.

Su presencia en el concierto llamó la atención por tratarse de un encuentro poco habitual entre una figura del futbol internacional y una de las agrupaciones mexicanas más populares del regional mexicano.

Concierto de Grupo Frontera Cuartoscuro

¿Qué regalo le hizo Vozinha a Grupo Frontera?

Además de compartir el momento con los músicos, Vozinha tuvo un detalle especial con la banda: les obsequió un jersey firmado de Colo-Colo.

La agrupación agradeció el gesto a través de una publicación en redes sociales, en la que también destacó la emoción de Juan Javier Cantú, acordeonista y segunda voz del grupo, por conocer al futbolista.

Nunca habíamos visto a Juan así de feliz gracias hermano @vozinha1”, escribió Grupo Frontera junto a las imágenes de la convivencia.

Foto: Instagram grupofrontera

Por su parte, el guardameta compartió en sus propias redes sociales las fotografías y los videos publicados por los músicos, dejando constancia de un encuentro que unió dos mundos aparentemente distintos: el futbol y la música mexicana.