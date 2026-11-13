Identifican a “Lord Pistolas”, agresor de repartidor por aplicación

Humberto “N”, abogado dedicado a la recuperación de inmuebles y exfuncionario, fue identificado como el hombre que amenazó de muerte con un arma de fuego a un repartidor de aplicación en la alcaldía Benito Juárez, agresión que se viralizó en redes sociales y provocó protestas de trabajadores de plataformas digitales.

Tras el aseguramiento de ocho armas de fuego en un domicilio relacionado con el señalado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) mantiene las investigaciones para localizarlo.

De acuerdo con fuentes de la FGJ, las autoridades buscan a Humberto “N” en distintos inmuebles ubicados en las alcaldías Coyoacán y Miguel Hidalgo, mientras que las indagatorias se extenderán al Estado de México para ubicarlo.

Reaccionan los repartidores Especial

En las investigaciones también figura su pareja sentimental, Samara, con quien tiene dos hijos, por lo que las autoridades buscan establecer posibles vínculos y responsabilidades en torno a los hechos.

El caso comenzó cuando se difundió un video en el que se observa al sujeto insultar y amenazar de muerte a un repartidor que ingresó a un conjunto habitacional de la zona de Xoco, para entregar un pedido.

Las imágenes provocaron indignación entre trabajadores de aplicaciones digitales, quienes realizaron movilizaciones para exigir justicia y que el presunto agresor fuera detenido.

Durante las protestas se registraron daños en el acceso del conjunto residencial, donde ocurrió la confrontación.

Repartidores hacen protesta Especial

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales realizaron un cateo durante la madrugada del jueves en un inmueble relacionado con Humberto “N”, donde localizaron y aseguraron ocho armas de fuego, cuatro de ellas de alto calibre.

La fiscalía capitalina informó que continúa con los actos de investigación para localizar al señalado y esclarecer los hechos.

Mientras tanto, el caso de “Lord Pistolas” mantiene la atención pública por las amenazas contra el trabajador y el arsenal localizado en el inmueble vinculado con el presunto agresor.