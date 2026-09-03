Kenia Os y Xavi lanzan 'Malas Mañas' y ambos ganan en Premios Juventud

Kenia Os y Xavi estrenaron Malas Mañas, su primera colaboración oficial, en una noche especialmente importante para ambos artistas mexicanos.

El tema llegó este 3 de septiembre y tuvo su estreno mundial en vivo durante Premios Juventud 2026, ceremonia celebrada en Starlite Marbella, España, en una edición histórica para la premiación, pues fue la primera vez que se realizó fuera del continente americano.

Días antes, TelevisaUnivision había adelantado que Kenia Os y Xavi unirían fuerzas en el escenario para presentar por primera vez “Malas Mañas”, una colaboración que ya generaba expectativa entre sus seguidores.

La noche terminó con doble celebración: además del estreno, Kenia Os ganó junto a Lola Indigo en la categoría Girl Power por “Fifty Fifty”, mientras que Xavi ganó junto a Grupo Frontera en Mejor Fusión Música Mexicana por “No Capea”.

Kenia Os y Xavi presentan “Malas Mañas”

Malas Mañas marca el primer lanzamiento conjunto entre Kenia Os y Xavi, dos artistas mexicanos que han crecido desde escenas distintas, pero que en los últimos años han aumentado su presencia en plataformas, giras y premiaciones internacionales.

Kenia Os llega desde el pop mexicano y el universo digital que ha construido alrededor de su carrera, mientras Xavi se ha consolidado como una de las voces jóvenes más visibles dentro de la música mexicana.

La colaboración había sido anunciada desde finales de agosto y su lanzamiento fue programado para este 3 de septiembre, el mismo día de Premios Juventud.

El reto de TikTok que activó a los fans

Antes del estreno, Kenia Os y Xavi recurrieron a sus comunidades digitales para aumentar la expectativa alrededor del lanzamiento.

Los artistas lanzaron un reto en TikTok: si sus seguidores lograban crear 7 mil videos relacionados con el adelanto de la canción, revelarían el nombre oficial, la portada y la fecha de estreno del tema.

“7K tiktoks = Portada + Fecha + Nombre”, planteó Xavi a sus fans, de acuerdo con reportes sobre la campaña digital.

La estrategia funcionó como una forma de involucrar directamente a los seguidores de ambos artistas antes del lanzamiento, algo especialmente importante para Kenia Os, cuyo crecimiento musical ha estado muy ligado a la fuerza de su comunidad en redes sociales.

Kenia Os gana Premio Juventud por Fifty Fifty

El estreno de “Malas Mañas” no fue el único momento destacado para Kenia Os en Premios Juventud 2026.

La cantante mexicana ganó junto a Lola Indigo en la categoría Girl Power gracias a “Fifty Fifty”, colaboración incluida en la etapa reciente de la artista.

En esa categoría también competían temas de Karol G y Greeicy, Anitta y Shakira, Yuridia y Majo Aguilar, Rosalía, Estrella Morente y Sílvia Pérez Cruz, así como Ha*Ash y María José, entre otras nominadas.

Xavi también triunfa con “No Capea”

Xavi llegó a Premios Juventud 2026 con seis nominaciones, entre ellas Artista Premios Juventud Masculino, Mejor Canción Pop, Mejor Mezcla Urbana, Mejor Colaboración Música Mexicana y Mejor Fusión Música Mexicana.

Finalmente, ganó en la categoría Mejor Fusión Música Mexicana por “No Capea”, su colaboración con Grupo Frontera. El tema se impuso a canciones de artistas como Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida, Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Chino Pacas y Víctor Mendívil, entre otros.