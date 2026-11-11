Gil Mora derrota a influencer en tiro libre challenge

A Gilberto Mora no le gusta perder, ni en los retos para hacer un video promocional.

El joven mediocampista de los Xolos de Tijuana recibió en el Estadio Caliente a Rivaldo Reatiga, creador de contenido y quien por cierto, durante su carrera también jugó en las divisiones inferiores del cuadro fronterizo.

Bajo un potente sol, ambos jugadores surgidos de las fuerzas básicas xoloitzcuintles cobraron una serie de seis tiros libres con barrera en la portería norte del Caliente. Hubo un claro ganador.

El también seleccionado nacional y mundialista en la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026 dejó que @rivaldios10, comenzara con un disparo de zurda que fue gol.

Pero entonces se vino lo mejor. Gilberto anotó de derecha, superando la barrera sin problema.

Con el marcador 1-1 comenzaron los disparos al arco. Primero Rivaldo, que lo impactó en el vértice superior y Gil, lo estrelló en el mismo palo pero por la parte interna.

Pero Mora, quien por cierto se encuentra concentrado con la Selección Nacional de México para medirse a Jamaica por la Nations League, ya no volvió a perdonar.

Marcó dos más de derecha, mientras que el creador de contenido colocó uno más en el travesaño que picó de campana pero no se lo hicieron válido para un 3-2 final.