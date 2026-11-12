Bobby Pulido gana un Latin Grammy 2026 y sorprende al anunciar su retiro de la música

El cantante texano Bobby Pulido sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará la música después de casi 30 años de trayectoria. La noticia fue compartida durante su participación en los Latin Grammy 2026, ceremonia en la que también recibió un reconocimiento por su trabajo dentro del género tejano.

Desde el escenario, el cantante aprovechó para agradecer el cariño del público y despedirse de una etapa que marcó su carrera artística. Además, expresó su confianza en el futuro de la música de Texas y en las nuevas generaciones de exponentes.

Me retiro de la música, y me voy lleno de gratitud, tanto amor", expresó el cantante

Foto: Instagram bobbypulido425

¿Qué dijo Bobby Pulido sobre su retiro de la música

Durante su intervención, el artista no solamente confirmó que se alejará de los escenarios, sino que también dedicó unas palabras a la música tejana, género con el que construyó una importante trayectoria y que lo llevó a conquistar públicos dentro y fuera de Estados Unidos.

Pulido destacó que esta tradición musical tiene un futuro prometedor gracias al talento de los nuevos intérpretes, quienes continúan difundiendo sus raíces.

La música de Texas está en muy buenas manos. Tenemos muchísimo talento. Muchas gracias, los quiero mucho, nos vemos pronto".

El cantante también habló del orgullo que siente por su origen y por haber representado la música de su estado en distintos escenarios, incluido México.

Y tengo mucho orgullo ser de Texas y ser tejano y representar esta música", comentó durante su mensaje de despedida.

Tenemos que ponernos a trabajar para usar nuestra voz en otra cosa", añadió.

Foto: Instagram bobbypulido425

¿Por qué Bobby Pulido dejará su carrera como cantante?

El anuncio de Bobby Pulido está relacionado con el nuevo rumbo que tomará su vida profesional. El pasado 3 de noviembre, el intérprete consiguió una victoria electoral por el Distrito 15 de Texas, donde venció a la republicana Mónica De La Cruz.

Con este resultado, el cantante se prepara para incorporarse a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, por lo que tendrá que asumir nuevas responsabilidades en el ámbito político.

Durante su campaña, Pulido puso sobre la mesa distintas preocupaciones de los habitantes de la región, entre ellas el aumento del costo de vida, la educación y el acceso a los servicios de salud.

Su triunfo también significó que los demócratas recuperaran una demarcación que había respaldado a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.

Ante esta nueva etapa, el artista enfocará sus esfuerzos en la representación política de los habitantes del sur de Texas, dejando atrás los escenarios y los compromisos propios de la industria musical.

Foto: Instagram bobbypulido425

¿Cuáles son las canciones más famosas de Bobby Pulido?

A lo largo de su carrera, Bobby Pulido se convirtió en uno de los nombres reconocidos de la música tejana. Su propuesta musical le permitió conectar con distintas generaciones, especialmente gracias a temas que permanecen entre los favoritos de sus seguidores.

Entre las canciones más recordadas de su repertorio destacan "Desvelado" y "Se Murió de Amor", dos temas que forman parte de su legado dentro del género.

Ahora, el cantante buscará trasladar su experiencia y popularidad a la política, una actividad en la que tendrá la oportunidad de utilizar su voz desde otro espacio.

Hay que representar y hay que ponerse a trabajar y utilizar la voz para otra cosa, gracias", concluyó.

¿Qué premio recibió Bobby Pulido en los Latin Grammy 2026?

La despedida musical del intérprete coincidió con una noche importante para su trayectoria, pues obtuvo el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Música Tejana, reconocimiento que celebra su aportación a este género.

La edición número 27 de los Latin Grammy se llevó a cabo en Las Vegas y reunió a destacados representantes de la industria musical internacional.

Para Bobby Pulido, el galardón representó un reconocimiento a los años dedicados a la música, justo cuando se prepara para comenzar un capítulo diferente en su vida profesiona

Bobby Pulido ha sido reconocido en tres ocasiones con el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Tejana. Sus dos primeros triunfos llegaron en 2022 y 2025, mientras que el más reciente hoy 12 de noviembre de 2026.