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Latin Grammy 2026: Rosalía invita a Yahritza y Su Esencia al escenario tras ganar Canción del Año

Rosalía protagonizó uno de los momentos más comentados de los Latin Grammy  al compartir el reconocimiento de “La Perla” con Yahritza y Su Esencia. La cantante española también agradeció a México 

Por: Vanessa Arteaga

Foto: Captura de video X @updaterosalia
Foto: Captura de video X @updaterosalia

Este 12 de noviembre, durante la gala de los Latin Grammy 2026, celebrada en Las Vegas, Rosalía sorprendió al invitar a los integrantes de Yahritza y Su Esencia a acompañarla en el escenario para recibir juntos el gramófono por Canción del Año, gracias a su colaboración en el tema “La Perla”.

Mira, para todas las personas que me dijeron que no valía o que mi música era demasiado rara: gracias a no haberlos escuchado, ahora estoy ganando este premio. Gracias, Yahritza, por subirte a esta canción conmigo. Yahritza, ¿dónde estás? Por favor, veníos. ¿Dónde estáis? Subiros, subiros, subiros. Pero vente con todos. ¡Vamos!

Spanish singer-songwriter and actress Rosalia attends the 27th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, Nevada on November 12, 2026. (Photo by Chris Delmas / AFP)
Foto: AFP

La escena llamó la atención de los asistentes, pues representó un reconocimiento para los hermanos Martínez, quienes participaron en una de las canciones más destacadas del proyecto musical LUX, el más reciente álbum de la intérprete española.

Además de compartir el premio, Rosalía aprovechó el momento para expresar su agradecimiento a México, país que ha tenido una influencia importante en su propuesta artística. También dedicó unas palabras a Paquita la del Barrio, con lo que rindió homenaje a una de las figuras más representativas de la música mexicana.

Yahritza y Su Esencia.
Yahritza y Su Esencia.Especial

Gracias a México por la inspiración, por las rancheras, porque sin Paquita la del Barrio, como ya lo dije anteriormente, sin Paquita la del Barrio, 'La Perla' no existe, expresó la cantante. 

Y, Yahritza, me encantó desde que oí por primera vez tu voz. Me enamoré de tu voz y es un honor para mí haber grabado contigo. Gracias también a todos los compañeros, a los músicos, a los compositores, a todos los que han formado parte de esta canción. Y gracias a los fans porque están ahí siempre. Son los mejores", dijo

¿Por qué “La Perla” se convirtió en una de las canciones más importantes de los Latin Grammy?

La colaboración entre Rosalía y Yahritza y Su Esencia consiguió posicionarse entre las producciones más reconocidas de la temporada. El tema formó parte de LUX y llegó a la edición 2026 de los Latin Grammy con tres nominaciones: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop.

La participación del trío aportó un sonido particular a la composición, gracias a sus raíces en la música regional mexicana y a los elementos instrumentales que Armando y Jairo incorporaron a la melodía.

Official video for “La Perla” by Rosalía feat. Yahritza Y Su Esencia Directed by Stillz 'LUX' Out Now https://rosalia.lnk.to/lux Shop 'LUX' https://rosalia.lnk.to/lux-store LYRICS: Hola, ladrón de paz campo de minas para mi sensibilidad Playboy, un campeón gasta el dinero que tiene y también el que no Él es tan encantador estrella de la sinrazón un espejismo medalla olímpica de oro al más cabrón tienes el podio de la gran desilusión La decepción local rompecorazones nacional un terrorista emocional el mayor desastre mundial Es una perla nadie se fía es una perla una de mucho cuidado El rey de la 13 14 no sabe lo que es cotizar él es el centro del mundo y ya después ¿lo demás qué más dará? Por fin vas a terapia vas al psicólogo y también psiquiatra pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas te harán un monumento a la deshonestidad No me das pena quien queda contigo se drena siempre se autoinvita si puede vive en casa ajena Red flag andante tremendo desastre dirá que no fue él que fue su doppelgänger Bueno es que claro… no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista ¿me entiendes? Nunca le prestes na' no lo devolverá Ser bala perdida Es su especialidad La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá Su masterpiece su colección de bras si le pides ayuda desaparecerá La decepción local rompecorazones nacional un terrorista emocional el mayor desastre mundial Es una perla nadie se fía es una perla una de mucho cuidao Follow ROSALÍA Facebook - https://www.facebook.com/rosalia.vt Instagram - https://www.instagram.com/rosalia.vt TikTok - https://www.tiktok.com/@rosalia https://www.rosalia.com/ #ROSALÍA #LaPerla #YahritzaYSuEsencia #LUX
Foto: Captura Official video for “La Perla” by Rosalía feat. Yahritza Y Su Esencia Directed by Stillz 'LUX' Out 

Por su parte, Yahritza destacó con su voz en diferentes fragmentos de la canción, principalmente en los coros y algunos versos. La combinación de estilos logró que las interpretaciones de ambos proyectos se integraran de manera natural.

¿Por qué Yahritza y Su Esencia fueron criticados en México?

Pese al crecimiento que experimentaron en sus primeros años, el grupo atravesó una fuerte controversia después de realizar algunas declaraciones sobre México durante una serie de entrevistas promocionales.

La polémica comenzó cuando les preguntaron sobre su opinión del país. Yahritza comentó que le gustaba México, aunque expresó su incomodidad con el ruido de los automóviles y las sirenas de las patrullas cuando intentaba dormir.

Sus hermanos también hicieron comentarios sobre la gastronomía mexicana. Armando comparó los alimentos que acostumbraba consumir en Washington con los platillos que había probado en México, mientras que Jairo explicó que tenía un estómago delicado y prefería comer alitas de pollo sin picante.

Las respuestas provocaron numerosas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que los integrantes del grupo interpretaran música regional mexicana mientras hacían comentarios negativos sobre aspectos culturales del país con el que mantienen un vínculo familiar.

Ante las críticas, Yahritza realizó una transmisión en vivo para expresar que sí sentía cariño por México. Sin embargo, sus palabras no consiguieron detener los cuestionamientos, pues algunos seguidores esperaban una disculpa más directa.

La controversia también tuvo consecuencias en sus presentaciones. Varias fechas de su gira The Obsessed Tour en territorio mexicano fueron canceladas, entre ellas conciertos programados en Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México.

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