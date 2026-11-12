Latin Grammy 2026: Rosalía invita a Yahritza y Su Esencia al escenario tras ganar Canción del Año

Este 12 de noviembre, durante la gala de los Latin Grammy 2026, celebrada en Las Vegas, Rosalía sorprendió al invitar a los integrantes de Yahritza y Su Esencia a acompañarla en el escenario para recibir juntos el gramófono por Canción del Año, gracias a su colaboración en el tema “La Perla”.

Mira, para todas las personas que me dijeron que no valía o que mi música era demasiado rara: gracias a no haberlos escuchado, ahora estoy ganando este premio. Gracias, Yahritza, por subirte a esta canción conmigo. Yahritza, ¿dónde estás? Por favor, veníos. ¿Dónde estáis? Subiros, subiros, subiros. Pero vente con todos. ¡Vamos!

Foto: AFP

La escena llamó la atención de los asistentes, pues representó un reconocimiento para los hermanos Martínez, quienes participaron en una de las canciones más destacadas del proyecto musical LUX, el más reciente álbum de la intérprete española.

Además de compartir el premio, Rosalía aprovechó el momento para expresar su agradecimiento a México, país que ha tenido una influencia importante en su propuesta artística. También dedicó unas palabras a Paquita la del Barrio, con lo que rindió homenaje a una de las figuras más representativas de la música mexicana.

Yahritza y Su Esencia. Especial

Gracias a México por la inspiración, por las rancheras, porque sin Paquita la del Barrio, como ya lo dije anteriormente, sin Paquita la del Barrio, 'La Perla' no existe, expresó la cantante.

Y, Yahritza, me encantó desde que oí por primera vez tu voz. Me enamoré de tu voz y es un honor para mí haber grabado contigo. Gracias también a todos los compañeros, a los músicos, a los compositores, a todos los que han formado parte de esta canción. Y gracias a los fans porque están ahí siempre. Son los mejores", dijo

¿Por qué “La Perla” se convirtió en una de las canciones más importantes de los Latin Grammy?

La colaboración entre Rosalía y Yahritza y Su Esencia consiguió posicionarse entre las producciones más reconocidas de la temporada. El tema formó parte de LUX y llegó a la edición 2026 de los Latin Grammy con tres nominaciones: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop.

La participación del trío aportó un sonido particular a la composición, gracias a sus raíces en la música regional mexicana y a los elementos instrumentales que Armando y Jairo incorporaron a la melodía.

Foto: Captura Official video for “La Perla” by Rosalía feat. Yahritza Y Su Esencia Directed by Stillz 'LUX' Out

Por su parte, Yahritza destacó con su voz en diferentes fragmentos de la canción, principalmente en los coros y algunos versos. La combinación de estilos logró que las interpretaciones de ambos proyectos se integraran de manera natural.

ROSALÍA thanks Mexico and singer Paquita la del Barrio after winning SOTY at the Latin Grammys with “La Perla”, and invites Yahritza y Su Esencia to join her on stage to accept the award. https://t.co/jY9Z99ZOf4 — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) November 13, 2026

¿Por qué Yahritza y Su Esencia fueron criticados en México?

Pese al crecimiento que experimentaron en sus primeros años, el grupo atravesó una fuerte controversia después de realizar algunas declaraciones sobre México durante una serie de entrevistas promocionales.

La polémica comenzó cuando les preguntaron sobre su opinión del país. Yahritza comentó que le gustaba México, aunque expresó su incomodidad con el ruido de los automóviles y las sirenas de las patrullas cuando intentaba dormir.

Sus hermanos también hicieron comentarios sobre la gastronomía mexicana. Armando comparó los alimentos que acostumbraba consumir en Washington con los platillos que había probado en México, mientras que Jairo explicó que tenía un estómago delicado y prefería comer alitas de pollo sin picante.

Las respuestas provocaron numerosas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron que los integrantes del grupo interpretaran música regional mexicana mientras hacían comentarios negativos sobre aspectos culturales del país con el que mantienen un vínculo familiar.

Ante las críticas, Yahritza realizó una transmisión en vivo para expresar que sí sentía cariño por México. Sin embargo, sus palabras no consiguieron detener los cuestionamientos, pues algunos seguidores esperaban una disculpa más directa.

La controversia también tuvo consecuencias en sus presentaciones. Varias fechas de su gira The Obsessed Tour en territorio mexicano fueron canceladas, entre ellas conciertos programados en Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México.