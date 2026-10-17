Ni la lluvia lo detuvo: Edén Muñoz canta 40 canciones en la Plaza México

La Monumental Plaza México vivió una de las noches más memorables para la música regional mexicana. Durante su primera fecha en "La Monumental", Edén Muñoz tomó el escenario para ofrecer un espectáculo inigualable, cumpliendo la promesa de regalar un show épico, repleto de sorpresas y duetos memorables ante más de 37 mil personas.

Desafortunadamente, las condiciones climáticas obligaron a que el concierto comenzara con 55 minutos de retraso. Las luces se apagaron pasadas las 8:55 p. m. y, aun con la ligera lluvia que cubría el recinto, la atmósfera presagiaba una fiesta de grandes dimensiones. Con un lleno impresionante y un público entregado desde el primer acorde, el cantautor sinaloense hizo su aparición ascendiendo desde el centro del escenario, dando inicio a una presentación que recorrió lo mejor de su repertorio como solista, sus grandes éxitos con Colmillo Norteño y Calibre 50, así como las composiciones que ha entregado a otros gigantes de la música.

Yuridia y Alfredo Olivas se unen a la fiesta

Lo que transformó la velada en un concierto único fueron los artistas invitados que se unieron a Edén a lo largo de la noche. Lejos de ser intervenciones breves, las colaboraciones se convirtieron en auténticos "palomazos" cargados de complicidad y euforia.

Gracias a su clásica ruleta, Edén no solo rindió homenaje a grandes de la música como Selena, Chalino Sánchez y Joan Sebastian, entre otros, sino que también se encargó de llamar al escenario a los invitados de lujo de la noche.

Primero, "La Patrona", Yuridia, hizo su gran aparición. Durante su participación, cantó junto a Edén temas como "Qué Agonía", "Ya te olvidé", "Me hace tanto bien" y "Mi eterno amor secreto".

Lo que transformó la velada en un concierto único fueron los artistas invitados que se unieron a Edén a lo largo de la noche. Luis Gutiérrez

El segundo invitado de la noche fue Alfredo Olivas, con quien interpretó "El precio de la soledad". Poco después, Yuridia volvió al escenario para unirse a ellos y armar una tremenda fiesta entre amigos al ritmo de "Los Chismes".

Más de cuatro horas de música en la Plaza México

Conforme avanzaban las horas, la energía en la Plaza México, lejos de decaer, se fue multiplicando. Edén demostró su versatilidad no solo como vocalista, sino también como un showman carismático y cercano a su gente, alternando entre el acordeón, la guitarra y momentos de charla con el público.

Para Edén Muñoz, pisar el ruedo de La México no representaba solamente un concierto más en su agenda, sino la consolidación de su encuentro con el público capitalino, que ha sabido cobijar su propuesta desde sus inicios. La comunión entre el artista y sus seguidores quedó de manifiesto en cada pausa, cuando el sinaloense agradeció la paciencia y la entrega de los asistentes, reafirmando que el regional mexicano vive un momento dorado en los recintos más emblemáticos del país.

Para Edén Muñoz, pisar el ruedo de La México no representaba solamente un concierto más en su agenda Luis Gutiérrez

Temas emblemáticos resonaron al unísono desde las graderías hasta el ruedo. Alrededor de 40 canciones hicieron vibrar el recinto taurino y se convirtieron en un gigantesco coro. Éxitos como "Chale", "A la antigüita", "Pudiste, pero no quisiste", "Sueño guajiro", "La nena", "Peca de bonita", "Gente batallosa", "Eva María" y “Como en los viejos tiempos” formaron parte de un repertorio con el que el artista superó las cuatro horas de espectáculo.

Ya entrada la 1:00 a. m., Edén se despidió bajo una lluvia de aplausos, consolidando una presentación que quedará grabada entre los grandes espectáculos del género en la Ciudad de México.