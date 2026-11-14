CEU: el diálogo que no se honra

“¿Qué nos dejó el CEU? Un debate ganado sobre la defensa de la universidad pública y la convicción de que la gratuidad es esencial en un país desigual”, resumió Andrea González.

Participante en el evento al que la UNAM convocó por el aniversario de aquel movimiento, la alumna de la Prepa 4 que en 1987 pidió que “los funcionarios funcionen”, dijo este jueves que la generación del CEU ocupa espacios de acción y que algunos tienen mucha capacidad de decisión.

Estaba en el acto la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, académica que, junto con Salvador Martínez della Rocca, acompañaron a la corriente política llamada histórica del CEU, en la que militó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Andrea González, coordinadora del Programa de Salud Comunitaria en la UNAM, interrogó a sus compañeros si están haciendo lo suficiente para que los jóvenes de hoy “tengan condiciones civilizatorias”.

El rector Leonardo Lomelí reconoció la firmeza estudiantil que logró el diálogo público y el Congreso Universitario de 1990. “Con el paso del tiempo he valorado, cada vez más, lo que significó que estudiantes y autoridades se sentaran frente a frente para exponer sus razones”.

Dijo Lomelí que aquel ejercicio de deliberación inédito contribuyó a una participación informada en el proceso electoral de 1988.

“Como miembro de esa generación, quiero asegurarles que todas las voces serán escuchadas y siempre encontrarán espacios institucionales para incidir”, ofreció el rector.

En el debate Del conflicto al diálogo, Imanol Ordorika, uno de los tres líderes de la corriente histórica, junto con Carlos Imaz y Antonio Santos, afirmó que sigue pendiente la democratización en la toma de decisiones universitarias.

Organizador de esta iniciativa de mesas de análisis, el ahora investigador de la UNAM se refirió a las memorias del presidente Miguel de la Madrid en las que se cuenta que el gabinete se dividió entre quienes hablaban de reprimir y los que le apostaron a una salida pacífica, con el rector Jorge Carpizo incluido.

“El diálogo fue una conquista del CEU, pero también, y es muy importante entender esto en una perspectiva del momento y del futuro, hubo una voluntad política de reaccionar frente a esa propuesta del movimiento estudiantil de una manera que pocas veces se ha reaccionado y que ojalá fuera una actitud más frecuente”, sostuvo Ordorika.

Figura central en la solución de entonces y en varias coyunturas críticas de la UNAM, el exrector José Narro sintetizó sus lecciones: “Uno, la educación no resuelve todos los problemas. Pero sin educación no se resuelve ninguno de los importantes. Dos, la pluralidad es fortaleza, no es debilidad, y debemos aprender a respetarla, a fomentarla. Tres, sin diálogo no hay solución a ningún problema”.

El constitucionalista Diego Valadés llamó a rescatar “la cultura del diálogo, porque estamos viviendo, y creo que todos estamos conscientes de eso, una etapa de rispidez, de comunicación llena de descalificaciones, muy ácida, que afecta la convivencia y que inhibe las posibilidades de cooperación entre todos los mexicanos”.

Y como evidencia de esa rispidez, simultáneamente, este jueves, en Ciudad Universitaria, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) denunciaba la injerencia del poder estatal en al menos cinco casas de estudio, al pretender imponerles rectores con artilugios legislativos. Un problema que se suma a la asfixia presupuestal; en algunas universidades no hay para pagar aguinaldos.

Lomelí, anfitrión del encuentro ANUIES, alertó de la injerencia en la Universidad de Michoacán: “Eso sí nos habla de una tentación de varios gobiernos estatales por intervenir en las universidades y por revertir las conquistas que se han logrado en materia de autonomía”.

Ésa es la paradójica realidad de la educación superior pública en el gobierno de la presidenta ceuista y de los supuestos gobiernos estatales de izquierda.

De ahí la importancia de las reflexiones compartidas en el diálogo político al que convocaron Ordorika, Narro y Mauricio López Velázquez, de la Corriente de la Reforma Universitaria (CRU) del CEU, como el rector, y actual director de Comunicación de la UNAM.

Un encuentro que los días 12 y 13 reunió en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a unos 50 protagonistas de aquella coyuntura, dejando manifiesta la pluralidad de la generación ceuista. Y una preocupación: el diálogo que entonces le exigieron al poder, ahora ha dejado de honrarse.

“La democracia requiere de un debate público en el que las razones se confronten, como ocurrió en 1987, y requiere el ejercicio de la crítica, que no es deslealtad, sino la condición de cualquier proyecto transformador”, definió Ordorika.

En la mesa El CEU y la política nacional, Andrea González contrastó que hoy no hay espacios para ejercer la crítica.

Y cuestionó que “las discusiones estériles por resolver una situación que pasó hace 20 años, hace 10 años, respecto de quién es más corrupto, no ayudan en nada ni atienden lo importante”.

Y quedó ahí la duda que formuló ante el rector Lomelí y la secretaria Ruiz: “La pregunta, 40 años después, es si funcionamos”.