Camila Fernández gana su primer Latin Grammy y dedica el premio a su hija y al bebé que espera

La dinastía Fernández sumó un nuevo reconocimiento a su historia musical. Camila Fernández consiguió el primer Latin Grammy de su trayectoria este jueves 12 de noviembre, al imponerse en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi con su producción discográfica "La Fernández".

La cantante mexicana, quien actualmente espera a su segundo hijo, no pudo contener la emoción al recibir la estatuilla durante la Premiere del Latin Grammy, ceremonia en la que se entregan varios de los reconocimientos antes de la gala principal. Visiblemente emocionada y entre lágrimas, expresó su felicidad por alcanzar una de las metas más importantes de su carrera.

No lo puedo creer, estoy cumpliendo un sueño. ¡Gracias!”, manifestó la intérprete al conocer que su trabajo había sido reconocido por la Academia.

Foto: IG: Camila Fernández

¿A quién dedicó Camila Fernández su primer Latin Grammy?

Con un elegante vestido azul, la hija de Alejandro Fernández aprovechó el momento para agradecer a quienes respaldaron su producción musical, a la que describió como un trabajo muy honesto y especial dentro de su trayectoria.

Durante su discurso, destacó que este disco representa un paso importante en su camino artístico y agradeció a quienes confiaron en su propuesta musical.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando mencionó a su hija Cayetana y al bebé que viene en camino, pues aseguró que ambos han sido una fuente de fortaleza para ella.

Gracias a mi hija Cayetana, te amo. Gracias a este bebé que me está dando fuerza para estar acá. Este se va a Guadalajara. Gracias a mis papás, gracias a todos. ¡Y que viva México!”, expresó conmovida.

Camila Fernández durante su presentación en el Estadio GNP Seguros (2025). Foto: Cuartoscuro.com / Mario Jasso

¿Contra quiénes competía la nieta de Vicente Fernández?

El triunfo de Camila tuvo un significado especial, pues fue la única mujer nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi durante la edición número 27 de los Latin Grammy.

En esta terna también figuraban Christian Nodal, con "Bandera Blanca"; Pepe Aguilar, por "Mi Suerte Es Ser Mexicano II", y Mariachi Sol de México de José Hernández, con "La Voz De Mi Trompeta (50 Años)".

Finalmente, la intérprete logró llevarse el reconocimiento por La Fernández, producción en la que también participó el talento sonorense Sr. Medina.

Captura de pantalla

¿Qué representa este reconocimiento para la carrera de Camila Fernández?

Como hija de Alejandro Fernández y nieta del legendario Vicente Fernández, Camila pertenece a una de las familias más representativas de la música mexicana. Sin embargo, este reconocimiento también representa un avance en la construcción de su propia identidad artística.

Con su primer Latin Grammy, la cantante consigue destacar con un proyecto que rinde homenaje a sus raíces musicales.

El premio llega, además, en una etapa personal muy especial, mientras se prepara para recibir a su segundo hijo y continúa desarrollando su carrera dentro de la industria musical.

Foto: IG: Camila Fernández IG: Camila Fernández

Alejandro Fernández celebra el triunfo de su hija

Alejandro Fernández no ocultó la emoción que le provocó el triunfo de su hija. A través de Instagram, el cantante compartió un mensaje en el que expresó el orgullo que siente por Camila con una breve pero significativa frase: “No puedo con tanto orgullo. ¡Felicidades, cachorra!”, celebrando así el primer Latin Grammy de la joven cantante.