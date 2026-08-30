¿Harry Styles lanza indirecta a Taylor Swift? Esto habría dicho sobre la boda de su ex 

Harry Styles volvió a dar de qué hablar durante uno de sus conciertos en Nueva York. El cantante británico sorprendió al público al hacer una referencia que muchos relacionaron con Taylor Swift, su expareja, y el reciente matrimonio de la cantante con el jugador de la NFL Travis Kelce.

El comentario ocurrió al final de su presentación en el Madison Square Garden, donde Styles realiza actualmente conciertos. Después de recibir los aplausos de sus seguidores, el artista destacó que se encontraba en el recinto donde juegan los New York Knicks y agregó una frase que inmediatamente llamó la atención.

Foto: Instagram Harry Styles

¿Qué dijo Harry Styles sobre las bodas en el Madison Square Garden?

¡Estamos en el Madison Square Garden, hogar de los campeones del mundo, los New York Knicks!”, expresó el intérprete ante el público.

Después hizo una inesperada precisión: “Y aquí también hacen bodas”.

La frase fue interpretada como una referencia al supuesto enlace entre Taylor Swift y Travis Kelce, pues, de acuerdo con la información que circula, ambos habrían celebrado su boda el pasado 3 de julio precisamente en este recinto.

La ceremonia habría sido privada, aunque habría contado con la presencia de numerosas figuras del entretenimiento. Entre los invitados mencionados se encuentran Selena Gomez, Jack Antonoff, Bradley Cooper, Lena Dunham y Dakota Johnson, mientras que el actor Adam Sandler habría estado a cargo de oficiar el enlace.

Foto: Instagram Harry Styles

¿Por qué la referencia llamó tanto la atención?

Uno de los detalles que hizo todavía más llamativo el comentario de Styles es que Zoë Kravitz, su actual prometida, habría asistido a la celebración.

El cantante, por su parte, no pudo acudir debido a sus compromisos profesionales y a su agenda de conciertos. Aun así, habría recibido una invitación para el evento.

La relación entre Styles y Swift ocurrió entre noviembre de 2012 y enero de 2013, pero con el paso de los años sus respectivos trabajos musicales han mantenido vivo el interés de sus seguidores por aquel romance.

¿Harry Styles ya había hecho una referencia a Taylor Swift?

La broma en Nueva York no sería la única ocasión reciente en la que el cantante habría hecho algo que los fans relacionaron con su famosa expareja.

El mismo 3 de julio, mientras se encontraba en Londres como parte de su residencia en el Wembley Stadium, Styles interpretó “Two Ghosts”, canción que lanzó en 2017 y que durante años ha sido vinculada por sus seguidores con Taylor Swift.

La teoría tomó fuerza debido a las similitudes que algunos fans encuentran entre esta canción y “Style”, tema que Swift publicó en 2014 y que suele asociarse con su relación con el exintegrante de One Direction.

Uno de los versos de “Two Ghosts” dice: “Same lips red, same eyes blue / Same white shirt, couple more tattoos”, una línea que también ha sido analizada por los seguidores de ambos artistas.

¿Qué se sabe del compromiso de Harry Styles y Zoë Kravitz?

Mientras el cantante vuelve a ser relacionado con una historia de su pasado, su vida sentimental actualmente está ligada a Zoë Kravitz.

La actriz habló recientemente sobre la atención que genera su relación con Styles y reconoció que el constante escrutinio de los medios y los seguidores puede resultar complicado.

En una entrevista con British Vogue, Kravitz explicó que es consciente de la atención que existe alrededor de su romance, incluso cuando los fotógrafos permanecen cerca de su domicilio.

Soy consciente de que está ocurriendo. Soy consciente de cuándo ocurre, como cuando hay ocho personas fuera de mi casa; eso es muy incómodo”, comentó la actriz.

También señaló que comprender el interés público no significa necesariamente sentirse cómoda con él.

Foto: Instagram Harry Styles

¿Harry Styles y Zoë Kravitz planean casarse?

Las especulaciones sobre un posible matrimonio aumentaron después de que Kravitz fuera vista en Nueva York utilizando un anillo en el dedo anular izquierdo.

De acuerdo con los reportes citados, la pareja habría formalizado su compromiso en abril de este año, aunque ambos han mantenido los detalles de su relación lejos del centro de la conversación pública.

Kravitz también habló sobre sus proyectos personales y profesionales, y explicó que para ella resulta importante concentrarse en una actividad a la vez cuando busca hacerla de la mejor manera posible.

.¿En qué consiste la residencia de Harry Styles en Nueva York?

El concierto en el Madison Square Garden forma parte de una extensa residencia de 30 presentaciones, que representa la única parada de su gira Together, Together en Estados Unidos.

Durante la primera noche de esta serie de conciertos, celebrada el miércoles, Styles sorprendió al rendir homenaje a Dolly Parton al interpretar “I Will Always Love You”, canción que la artista estadounidense lanzó originalmente en 1974.

Harry Styles alcanzó la fama internacional como integrante de One Direction, agrupación a la que llegó después de participar en The X Factor en 2010. Posteriormente emprendió una carrera como solista y consiguió cuatro sencillos y tres álbumes que llegaron al número uno en las listas del Reino Unido.

Por ahora, su comentario sobre las bodas en el Madison Square Garden continúa generando teorías entre sus seguidores, quienes no tardaron en relacionarlo con una de las historias sentimentales más recordadas de su pasado.