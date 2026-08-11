Harry Styles y su tierno gesto con Colombia tras fuerte sismo; esto dijo en su último concierto en México

Harry Styles dedicó un mensaje de apoyo a Colombia durante su último concierto en la Ciudad de México, luego del fuerte sismo que sacudió al país el 10 de agosto de 2026. Frente a sus seguidores, el cantante británico pronunció unas cortas palabras dirigidas al pueblo colombiano al final de su show en CDMX.

La reacción del público no se hizo esperar, pues los asistentes respondieron con gritos y aplausos ante el gesto del exintegrante de One Direction. El momento se convirtió en uno de los más emotivos del espectáculo y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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Harry Styles manda mensaje a Colombia durante concierto en México

En medio de la presentación, el intérprete de Watermelon Sugar hizo una pausa para mostrar su solidaridad con las víctimas del terremoto.

Foto: Instagram harrystyles

Harry Styles envió un mensaje breve, pero significativo: “Viva Colombia”. Su gesto fue recibido con emoción por los fans que se encontraban en el recinto. Seguido de estas palabras, el cantante agregó un: “Viva México” y “Viva Latinoamérica”.

De esta manera, el famoso se sumó a las muestras de cariño dirigidas a las familias afectadas por el desastre natural. Artistas colombianos como Shakira, Juanes, Carlos Vives, Karol G y J Balvin también utilizaron sus redes sociales para pedir ayuda y mandar palabras de aliento.

¿Qué pasó en Colombia?

Durante el 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7.4 provocó daños de consideración en distintas regiones de Colombia. El movimiento afectó viviendas, edificios, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos.

Hasta el momento del reporte, el desastre había dejado más de 160 personas fallecidas y cerca de mil 250 heridas. Además, los trabajos de búsqueda y rescate continuaban en las zonas más afectadas.

Excélsior

Ante la emergencia, el Gobierno colombiano declaró desastre nacional y puso en marcha el Puesto de Mando Unificado desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Como parte de las labores de atención, ministros y equipos de emergencia fueron enviados a los lugares dañados. También se movilizaron aeronaves y maquinaria pesada desde Bogotá y Antioquia para apoyar en los rescates y retirar escombros.