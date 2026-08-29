El noble gesto de Taylor Swift con una madre atropellada tras salvar a un adolescente

La historia de Ashley Taunton, una madre de tres hijos que resultó gravemente herida después de salvar a un adolescente, llegó hasta Taylor Swift, quien decidió darle una mano en uno de los momentos más complicados de su vida.

La cantante estadounidense donó 50 mil dólares a la campaña de GoFundMe creada para ayudar a Taunton y a su familia con los gastos que tendrán que enfrentar durante su recuperación.

El gesto de Swift ocurrió después de que se conociera el accidente que cambió la vida de esta mujer de 42 años. Taunton, quien trabaja como auxiliar de enfermería certificada y vive en Connecticut, se encontraba conduciendo por la autopista I-95, en Rhode Island, el pasado 18 de julio.

Ese día llovía y la carretera estaba resbaladiza. Mientras avanzaba, observó que había ocurrido un accidente y decidió detenerse para ayudar.

Ashley Taunton se puso en peligro para salvar al adolescente

Taunton bajó de su vehículo y caminó alrededor de 27 metros hasta llegar al lugar donde se encontraban tres jóvenes que habían sufrido heridas leves.

Mientras intentaba ayudarlos, otro automóvil perdió el control debido a las condiciones de la carretera. El vehículo comenzó a deslizarse directamente hacia el grupo.

Fue entonces cuando Ashley reaccionó en segundos. Al darse cuenta de que uno de los adolescentes estaba en la trayectoria del automóvil, lo empujó para apartarlo. Ella recibió el impacto.

"Fue como una gran explosión", contó Taunton al medio People al recordar el momento. Después del golpe quedó tirada en el suelo y se dio cuenta de la gravedad de sus heridas.

Intenté levantarme y no podía respirar, relató.

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital de Rhode Island, donde los médicos encontraron múltiples lesiones que ponían en riesgo su vida.

Entre ellas se encontraban una disección bilateral de las arterias carótidas internas, heridas en el hígado y el bazo, varias costillas fracturadas y una ruptura del diafragma.

Taylor Swift IG taylorswift

Su recuperación no será rápida. Los especialistas le explicaron que podría necesitar hasta 12 meses de rehabilitación y fisioterapia.

El adolescente que salvó resultó ser hijo de una amiga

La historia tuvo además una coincidencia que Taunton difícilmente podía imaginar.

El adolescente al que salvó se llama Vinny y resultó ser hijo de Jamie O’Rourke, una mujer que es amiga de Ashley desde hace 14 años.

O’Rourke se encontraba en el mismo hospital cuando reconoció a la familia de Taunton. Fue ahí cuando descubrió que la mujer que había arriesgado su vida para salvar a su hijo era precisamente su amiga.

Fue tan valiente al ponerse en peligro, comentó O’Rourke al canal WPRI.

Para Ashley, el accidente también significó enfrentarse al miedo de no sobrevivir. Mientras esperaba la llegada de la ambulancia, llegó a pensar que podía morir.

Taylor Swift Reuters

Sin embargo, la mujer considera que haber salido adelante tiene un significado especial y atribuyó su supervivencia a su fe.

Estoy tan asombrada de lo evidente que ha sido la mano de Dios en todo esto, dijo a People.

Taylor Swift dona 50 mil dólares a la familia

La campaña de GoFundMe fue creada por Joe, esposo de Ashley, con la intención de reunir dinero para cubrir los gastos de la familia mientras ella se recupera y no puede continuar con sus actividades habituales.

Entre las personas que decidieron apoyar apareció una muy conocida: Taylor Swift.

La cantante realizó una aportación de 50 mil dólares, convirtiéndose en la donación más grande registrada hasta ese momento en la campaña, que para el 28 de agosto había superado los 64 mil dólares recaudados.

Swift además acompañó su aportación con un mensaje dirigido a Ashley y sus seres queridos:

¡Te deseo la mejor recuperación posible y envío amor a tu familia! Taylor.

La respuesta de Taunton no tardó en llegar. La mujer reconoció públicamente que estaba “llorando de tanta gratitud” por el apoyo recibido.

Además de GoFundMe, un fondo paralelo llamado Meal Train, creado para ayudar a la familia con alimentos, había reunido alrededor de 16 mil dólares.

Taylor Swift DPA

El apoyo de Taylor Swift se suma a otras donaciones que la cantante ha realizado en situaciones de emergencia y a distintas causas. Recientemente, Swift y su esposo, Travis Kelce, también destinaron 26 millones de dólares a 20 organizaciones estadounidenses.

Esta vez, sin embargo, su ayuda llegó directamente a una familia que atraviesa una situación inesperada después de que Ashley tomara una decisión en cuestión de segundos: ponerse en riesgo para salvar la vida de otra persona.