‘La primavera temprana’: ¿de qué trata el drama de Netflix que comparan con ‘50 Sombras de Grey’?

El catálogo internacional de Netflix ha encontrado en las producciones asiáticas una mina de oro inagotable para cautivar a millones de espectadores alrededor del mundo. En este escenario desembarca un drama chino que está encendiendo redes sociales por su comparación con Cincuenta Sombras de Grey: La primavera temprana.

Aunque los k-dramas coreanos han dominado la conversación durante años, la industria del entretenimiento en China ha acelerado el paso con sus propias producciones, los c-dramas, que vienen en camino a ocupar su propio lugar dentro del catálogo global de la plataforma.

China está conquistando el mercado de Netflix y ahora es el turno de La primavera temprana (The Early Spring en inglés). Al día de hoy, ocupa la posición número 8 en las series más vistas en México y el lugar 6 en el top global.

La fórmula de su éxito arrollador no reside únicamente en la atractiva química de sus protagonistas, sino en una trama cargada de pasiones oscuras, secretos de poder, dinámicas de control y un magnetismo emocional que bordea lo prohibido y llevó al público a trazar un paralelismo con la franquicia Cincuenta sombras de Grey.

La primavera temprana, drama chino de Netflix Youku

¿De qué trata La primavera temprana?

El c-drama La primavera temprana sigue la vida de una joven mujer de espíritu independiente pero acorralada por circunstancias financieras y familiares adversas, cuyo destino da un giro drástico cuando cruza caminos con un enigmático y poderoso magnate de los negocios.

La relación entre los personajes principales se construye a partir de una propuesta de negocios poco convencional. El protagonista masculino, marcado por un pasado oscuro y una insaciable necesidad de control sobre su entorno, ofrece a la joven un acuerdo financiero a cambio de una relación exclusiva que desdibuja por completo los límites entre lo profesional y lo íntimo.

Traiciones corporativas, venganzas del pasado y secretos familiares amenazan con destruir la dinámica que se establece entre ellos, obligándolos a decidir si la pasión desmedida que experimentan es una vía de sanación o la receta perfecta para la ruina mutua.

La primavera temprana, drama chino de Netflix Netflix

¿Quién es el elenco de La primavera temprana?

El éxito de una producción de estas características descansa casi en su totalidad sobre los hombros de su reparto principal. La primavera temprana cuenta con la participación de la actriz Sun Qian como Shang Zhi Tao/Flora, quien formó parte de otros fenómeno de Netflix, Jardín de Meteoros.

Y Jing Boran como Luan Nian/Luke, actor y cantante que cobró fama gracias a que se convirtió en ganador del reality de competencias My Hero. Algunos de los trabajos del intérprete de 37 años son Us and Them y Time Raiders.

La primavera temprana, drama chino de Netflix Youku

¿Por qué están comparando La primavera temprana con Cincuenta sombras de Grey?

El público internacional comenzó a comparar este drama chino de Netflix con la saga de Cincuenta sombras de Grey a través de TikTok, Instagram y X, como resultado directo de tropos narrativos identificables que la serie cuenta, al igual que las películas hollywoodenses.

Al igual que Christian Grey, el magnate de La primavera temprana es presentado como un hombre joven, incalculablemente rico, frío en sus negocios y poseedor de un atractivo intimidante.

Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección y elegancia en trajes a medida, oculta vacíos emocionales y una fijación casi obsesiva por dominar cada aspecto de la vida de la protagonista.

Por otro lado, la protagonista femenina comparte con Anastasia Steele esa aparente vulnerabilidad inicial que rápidamente muta en una firmeza de carácter inesperada. Ella no se limita a ser una figura pasiva ante las exigencias del magnate, sino que cuestiona sus dinámicas, desafía su autoridad y exige ser vista más allá del contrato o el acuerdo informal que los une.

A diferencia de Cincuenta sombras de Grey, es fundamental para los espectadores internacionales que llegan a la serie esperando secuencias explícitas, que no encontraran escenas así en la producción China.

Debido a las regulaciones de emisión y censura vigentes en la industria audiovisual de dicho país, la intimidad en La primavera temprana no se transmite mediante desnudez explícita, sino a través de una cuidada dirección de arte, atmósferas envolventes, iluminación tenue y una química sensorial desbordante entre sus intérpretes.

¿Cuántos episodios tendrá La primavera temprana?

La primavera temprana contará con 24 episodios. Actualmente, la serie está en emisión con estrenos diarios en Netflix y el último capítulo llegará a la plataforma el 5 de septiembre.