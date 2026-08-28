Emily Cinnamon revela foto inédita de su padre Saúl “Canelo” Álvarez

Emily Cinnamon compartió una foto inédita de su padre Saúl “Canelo” Álvarez a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram.

La hija mayor del boxeador mexicano, fruto de la relación que el pugilista tuvo durante su adolescencia con Karen Beltrán, mostró por medio de la fotografía en cuestión lo orgullosa que se siente al tener como padre a el “Canelo”.

Emily Cinnamon comparte foto con su padre Saúl “Canelo” Álvarez

Emily Cinnamon, hija mayor del "Canelo" Álvarez. @canelo

La primogénita de Saúl Álvarez sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir en una historia la fotografía inédita junto a su famoso padre, en la que ambos aparecen durante una de las primeras etapas de su vida.

Lo anterior no es algo que cause extrañeza, puesto que Emily Cinnamon siempre ha sido allegada a su padre y, en redes sociales, suele compartir momentos especiales junto a su familia.

No obstante, lo que llamó la atención, fue la imagen que parece sacada del álbum familiar, en donde se muestra un momento muy íntimo en su núcleo.

La fotografía en cuestión fue tomada durante el bautizo de Emily Cinnamon, quien actualmente tiene 20 años. En la imagen aparece en brazos de su padre, quien en aquel momento era mucho más joven y comenzaba a vivir su faceta como papá.

La imagen rápidamente llamó la atención de los seguidores de Emily puesto que muestra una faceta poco conocida del campeón mexicano, alejada de los reflectores del boxeo.

En aquel momento, se observa cómo Saúl “Canelo” Álvarez cargó a su pequeña hija mientras familiares y amigos lo acompañaban durante la celebración.

Junto a la fotografía, la hija del “Canelo” escribió un emotivo mensaje dedicado a su padre:

Qué suerte la mía haber nacido siendo su hija”, acompañado de un corazón rojo.

La publicación permitió a los seguidores de Emily conocer una etapa mucho más íntima de su vida, dejando ver que mantienen una relación cercana.

Emily Cinnamon, hija mayor del "Canelo" Álvarez. @emilyc.alvarez

¿A qué edad tuvo “Canelo” Álvarez a su primera hija?

Saúl “Canelo” Álvarez tuvo a su primera hija, Emily Cinnamon Álvarez, cuando tenía 17 años.

Emily es hija de Karen Beltrán, quien fue novia de Canelo durante su adolescencia. La pareja comenzó su relación cuando ambos eran muy jóvenes y se separó después del nacimiento de su hija.

Pese a ello, “Canelo” y Emily siempre han sido muy cercanos; ella suele acompañarlo en algunos eventos importantes de su carrera.

A diferencia de su padre, Emily eligió otro deporte: la equitación, particularmente el salto ecuestre. Desde pequeña desarrolló una gran afición por los caballos y comenzó a competir en torneos nacionales e internacionales.

Emily Cinnamon, hija mayor del "Canelo" Álvarez. @emilyc.alvarez

En los últimos años, Emily ha comenzado a explorar el mundo de la moda. En febrero de 2026 dio un paso importante al desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York (New York Fashion Week), donde incluso fue elegida para cerrar la pasarela del diseñador mexicano Alonso Máximo.

Además, en julio de 2026 se graduó de la preparatoria, mientras continúa desarrollándose tanto en la equitación como en el modelaje.

Con todo ello, Emily Cinnamon ha construido una identidad propia más allá de ser “la hija del Canelo”.

Los otros hijos del boxeador mexicano

Emily Cinnamon es la primogénita, pero el boxeador mexicano tiene otros cuatro hijos:

Mía Ener Álvarez : Es la hija que Canelo tuvo con la modelo Valeria Quiroz. Mantiene un perfil más privado y existe poca información pública sobre su fecha exacta de nacimiento, aunque es considerada la segunda hija del boxeador.

: Es la hija que Canelo tuvo con la modelo Valeria Quiroz. Mantiene un perfil más privado y existe poca información pública sobre su fecha exacta de nacimiento, aunque es considerada la segunda hija del boxeador. María Fernanda Álvarez Gómez : Es hija de Canelo y su actual esposa, Fernanda Gómez. Nació el 28 de diciembre de 2017 y es la primera hija que tuvo la pareja. María Fernanda ha aparecido ocasionalmente junto a sus padres en eventos y redes sociales.

Saúl Adiel Álvarez : Es el único hijo varón de Canelo y nació de su relación con Nelda Sepúlveda. Su nacimiento ocurrió después del de María Fernanda, aunque existen discrepancias entre las fuentes sobre si nació en 2018 o 2019.

Eva Victoria Álvarez Gómez: Es la hija menor de Canelo y Fernanda Gómez. Nació el 8 de agosto de 2025 y es la segunda hija que la pareja tiene en común, convirtiéndose en la integrante más pequeña de la familia.

Cabe aclarar que Saúl Adiel nació unos meses después de María Fernanda, ya que esto ocurrió durante un periodo en el que Canelo y Fernanda Gómez habían terminado temporalmente su relación. Posteriormente retomaron el amor y se casaron en mayo del 2021.