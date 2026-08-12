¿Qué hizo Harry Styles durante su concierto en CDMX? El video que causó debate

Un video de Harry Styles durante su último concierto en la Ciudad de México (CDMX), causó controversia en redes sociales, aunque inmediatamente sus fans salieron en defensa del cantante británico.

Harry Styles se despidió el pasado 10 de agosto de la capital del país, concluyendo seis conciertos en el Estadio GNP, como parte de su gira Together, Together Tour en 2026.

La última presentación del inglés estuvo marcada por una tormenta, pero eso no opacó el show y la actitud de Harry Styles que nunca decayó, sino al contrario, se le vio disfrutando de su último concierto y dejando un gran mensaje a sus seguidores mexicanos:

Viva México, los amo con todo mi corazón", dijo Harry sobre una base electrónica.

El video de Harry Styles en CDMX que causa controversia

Video de Harry Styles causa debate. Especial

Tras la última presentación de Harry Syles en el GNP, un video se viralizó en redes sociales dando paso a la controversia.

En el video que causó polémica se ve al cantante británico apoyado sobre una base, aunque no se distingue bien lo que está haciendo, puesto que desde ese ángulo solo puede verse al famoso agachado.

Algunos usuarios interpretaron esa postura como si el inglés hubiera estado aspirando alguna sustancia, lo que rápidamente causó debate en las plataformas en donde se difundió, especialmente en X, antes Twitter.

Entre los comentarios se lee:

¿Qué es eso que está oliendo?

Escuchan el video sin audio e inventan noticias.

Pensé que era el aspirando en pleno show.

¿Por qué pensé que estaba aspirando una línea?

¿Está aspirando?

Pensé que Harry no hacía esas cosas.

Estoy hiperventilando.

Cómo se ve que nunca vieron a nadie aspirar.

Desmienten rumores sobre Harry Styles

Ante toda la polémica por el video del cantante que se viralizó, en una postura que dio mucho de qué hablar, uno de los seguidores y fanáticos de Harry salió en su defensa y contraatacó con un clip que dejó al descubierto lo que estaba haciendo el cantante.

Desde otro ángulo, el usuario pudo grabar y revelar que en realidad el inglés estaba agachado agarrando un micrófono colocado en la mesa de sonido, el cual le ayuda a distorsionar la voz para dar el efecto que se escuchó en vivo.

Cuando se pone el sonido del video, se puede escuchar claramente sincronizada su voz cuando se agacha y canta.

Lo anterior, dejó claro que Harry Styles únicamente estaba cantando con el micrófono que no podía sacar de ahí por la tormenta que estaba cayendo.

Ante tal aclaración, comentarios aparecieron en la publicación:

Sustos que dan gusto.

No saben nada, es un tipo radio para hacer el efecto y si lo tienen ahí es debido a la lluvia, que se vayan a la fregada con sus teorías.

¿Y si se quiere echar una línea, qué?

La gente haciendo problemas en donde nada que ver.

Harry Styles disfrutó de la CDMX

Video de Harry Styles causa debate. Especial

El cantante británico no solo causó sensación por sus espectaculares presentaciones con lleno total en el Estadio GNP, sino que fue visto en diversos lugares de la CDMX disfrutando de la capital.

Los momentos de Harry Styles que más llamaron la atención fueron los paseos diarios y carreras por distintos puntos de la capital. Harry fue visto caminando por calles de la Roma Norte y Polanco, entrando a restaurantes, cafeterías y hasta corriendo sobre Paseo de la Reforma, como cualquier capitalino más.

El intérprete de ‘Watermelon Sugar’ pudo verse adaptado bien al ambiente de la capital del país, que hasta se acostumbró a la manera de cruzar las calles. En varias ocasiones fue visto esquivando coches y hasta al Metrobús, lo que le valió una recomendación del transporte para cuidarse.

Además, hubo un gesto que también conquistó a sus fanáticos mexicanos, pues el cantante pagó decenas de órdenes de churros y dejó que la churrería El Moro se encargara de repartirlas entre sus fans. La dinámica duró dos días y provocó largas filas en la sucursal de la Condesa. Y es que hubo un detalle que convirtió el regalo en un recuerdo invaluable, en las órdenes de pago aparecía el nombre de Harry.

Corte de detenidos en la capital

Aunque en realidad fueron días buenos para el cantante, en la capital se reportaron delitos y detenidos en torno a las presentaciones en el GNP.

Las principales cifras dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana son: